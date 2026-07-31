Serra Gaúcha Open ITF/COSAT J60 começa neste sábado em Vacaria

O torneio reúne jovens promessas do esporte, com atletas do Brasil e de países da América do Sul. Jean Pimentel / Agencia RBS

Vacaria será novamente o centro das atenções do tênis juvenil internacional com a realização do Serra Gaúcha Open ITF/COSAT J60, que acontece entre sábado (1º) e o dia a 9 de agosto, nas quadras do Tênis Santa Teresa. Em julho, o local foi palco do W75 Vacaria Open, que teve vitória da argentina Júlia Riera.

O novo torneio em solo serrano reúne jovens promessas do esporte, com atletas do Brasil e de países da América do Sul, com validade de pontos para os rankings da ITF World Tennis Tour Juniors e da Confederação Sul-Americana de Tênis (COSAT).

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O ITF J60, distribui pontos importantes para o ranking internacional. O nível J60 representa uma etapa estratégica na formação de atletas que buscam ingressar na elite do tênis mundial.

Durante nove dias de competição, o público poderá acompanhar as partidas e conhecer atletas que despontam como futuras estrelas do tênis. A entrada é gratuita.