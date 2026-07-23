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Alternância na ponta
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Série C 2026 tem liderança itinerante e disputa aberta por vaga na próxima fase

Competição já teve cinco líderes diferentes após 14 rodadas e briga pelo G-8 segue equilibrada

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Eduardo Costa

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