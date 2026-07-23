Série C 2026 tem liderança itinerante e disputa aberta por vaga na próxima fase

Caxias encara Série C equilibrada na briga pela liderança e pela classificação. Porthus Junior / Agencia RBS

A Série C do Campeonato Brasileiro 2026 tem como principal característica o alto nível de disputa. Após 14 rodadas, em comparação com as duas edições mais recentes em que o Caxias esteve presente, a atual temporada apresenta um cenário ainda mais equilibrado. A proximidade entre as equipes na classificação e a alternância na liderança são os fatores mais evidentes.

A Inter de Limeira aparece hoje na primeira colocação, após ultrapassar o Brusque na última rodada. A constante troca na liderança reforça a competitividade desta Série C, que já teve cinco líderes distintos desde o início da disputa. O Caxias enfrenta o Botafogo-PB, domingo (26), às 18h30min, no Centenário e pode se aproximar na primeira colocação.

— Estamos a quatro pontos do líder. Essa diferença pode cair para apenas um ponto. O nosso objetivo é classificar. Então, todos os jogos agora estão sendo tratados como uma final, como um jogo de classificação. É focar totalmente no domingo, para que a gente possa sair com a vitória e entrar no G-8 e se manter nessa rodada — comentou o zagueiro Ianson.

A disputa pela liderança da Série C tem sido marcada por frequentes mudanças. O Amazonas dominou as primeiras rodadas e liderou até a quinta rodada. Na sequência, o Paysandu assumiu a ponta e permaneceu na posição entre a sexta e a oitava rodada.

Depois foi a vez do Guarani comandar a classificação por quatro rodadas consecutivas, da nona à 12ª. O Brusque chegou ao primeiro lugar na 13ª rodada, mas acabou ultrapassado pela Inter de Limeira, que assumiu a liderança após a 14ª rodada. Ao longo da competição, cinco equipes diferentes já ocuparam a primeira colocação.

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Neste cenário de equilíbrio na luta pela liderança e também no G-8, o Caxias segue em busca do objetivo de classificação.

Entre a 10ª e a 14ª rodada, apenas quatro clubes conseguiram permanecer no G-8 durante todo o período (Guarani, Brusque, Inter de Limeira e Paysandu). Oito equipes alternaram entrada e saída da zona de classificação, mostrando forte equilíbrio na disputa pelas vagas do quadrangular do acesso.

— Temos a convicção que a gente tem tudo para classificar e buscar o acesso. Eu acho que aqui dentro não tem desconfiança. A gente acredita muito no que a gente está fazendo aqui para classificar e buscar o acesso — afirmou Farnei Coelho, executivo do Caxias.

Líderes rodada a rodada

2ª rodada - Amazonas, 6 pontos

3ª rodada - Amazonas, 9 pontos

4ª rodada - Amazonas, 12 pontos

5ª rodada - Amazonas, 13 pontos

6ª rodada - Paysandu, 14 pontos

7ª rodada - Paysandu, 14 pontos

8ª rodada - Paysandu, 17 pontos

9ª rodada - Guarani, 18 pontos

10ª rodada - Guarani, 21 pontos

11ª rodada - Guarani, 21 pontos

12ª rodada - Guarani, 22 pontos

13ª rodada - Brusque, 24 pontos

14ª rodada - Inter de Limeira, 25 pontos

Permanência no G-8 (da 10ª a 14ª rodada)

Estiveram em todas as cinco rodadas analisadas

Guarani

Brusque

Inter de Limeira

Paysandu

Estiveram em quatro das cinco rodadas:

Ferroviária-SP

Caxias

Estiveram em três das cinco rodadas: