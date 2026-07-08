Sequência invicta, ataque positivo e defesa intacta: Juventude de olho no líder da Série B

Time não leva gols em quatro jogos na Série B. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Embalado por uma sequência positiva de resultados, o Juventude tem um verdadeiro teste de fogo pela frente na 17ª rodada da Série B do Brasileirão. O Alviverde receberá o líder da competição no Estádio Alfredo Jaconi. A partida decisiva está agendada para esta sexta-feira (10), às 19h.

O time de Maurício Barbieri ostenta uma invencibilidade de quatro jogos, acumulando 10 dos 12 pontos disputados — fruto de três vitórias diante de Ponte Preta, São Bernardo e Ceará e um empate fora de casa contra o Náutico. O número que mais impressiona nesta arrancada é a solidez defensiva. A meta do Papo não foi vazada em nenhuma dessas quatro partidas. Por outro lado, balançou as redes adversárias seis vezes.

Essa consistência em campo reflete diretamente no ambiente do vestiário. O atacante Allanzinho, que está à disposição da comissão técnica, enalteceu o empenho do elenco, mas fez questão de manter os pés no chão antes do confronto contra o primeiro colocado.

— São resultados importantes para nós, pois reforçam a nossa força e o nosso empenho. Essa sequência também nos dá muita confiança para seguir em frente, mas estamos sempre conscientes de que há muito por fazer para alcançarmos os nossos objetivos — declarou o atacante, que comentou sobre o Vila Nova:

— Sabemos perfeitamente das dificuldades que temos pela frente e da imensa qualidade do adversário. Estamos nos ajustando nos treinamentos para, com o apoio do nosso torcedor no Jaconi, fazermos uma grande partida. Entraremos em campo muito focados.

A briga direta no pelotão de cima

A importância de conquistar os três pontos em casa ganhou um ingrediente a mais após o fechamento da 16ª rodada. Com a vitória do Operário sobre o Athletic por 1 a 0, fora de casa, o Juventude acabou caindo uma posição na tabela de classificação.

Para o técnico Maurício Barbieri, uma sequência de fatores favorecem o time ter o ataque positivo e uma defesa sólida para seguir em busca das primeiras colocações:

— Eu acho que isso é parte do todo. Defender bem, não sofrer tantos gols, fazer com que o adversário tenha poucas oportunidades. A gente apesar de ter esse histórico bom, histórico defensivo, nós somos das equipes que tem o maior número de grandes chances perdidas. A gente melhorou de algumas rodadas para cá, mas a estamos sempre criando grandes chances. Precisamos aumentar essa efetividade para dar esse salto que falta e brigar efetivamente com as primeiras posições — contou o técnico.