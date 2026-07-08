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Sequência invicta, ataque positivo e defesa intacta: Juventude de olho no líder da Série B

Verdão defende invencibilidade de quatro jogos e busca vitória para reduzir diferença para o líder Vila Nova, que soma 31 pontos

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Tiago Nunes

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