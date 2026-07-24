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Sem previsão de retorno, Caxias terá desfalque do artilheiro diante do Botafogo-PB

Salatiel tem uma pubalgia e segue em tratamento; técnico Marcelo Cabo confirmou a ausência do jogador

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Eduardo Costa

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