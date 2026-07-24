Sem previsão de retorno, Caxias terá desfalque do artilheiro diante do Botafogo-PB

Salatiel desfalca o Caxias diante do Botafogo-PB. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias terá um desfalque importante para enfrentar o Botafogo-PB. O centroavante Salatiel está fora do jogo de domingo (26), às 18h30min, no Estádio Centenário, pela 15ª rodada da Série C. O jogador segue em recuperação de uma pubalgia e não tem previsão de retorno.

— O Salatiel está entregue ao departamento médico com uma pubalgia e neste momento sem previsão de retorno. A gente precisava ter um outro jogador do nível dele, porque ele não vai pra esse jogo. Eu não posso chegar aqui, nem eu e nem ninguém do departamento médico, dar uma previsão de retorno dele — afirmou o técnico Marcelo Cabo, que completou:

— Ele tem algumas etapas pra cumprir a recuperação clínica e a transição Ele tem uma pubalgia, que hoje o jogador está bem, amanhã ele tem dor. Então, está entregue ao departamento médico e está fazendo essa questão da recuperação clínica dele, para depois ele cumprir as etapas e poder voltar.

Salatiel é o artilheiro da equipe na Série C com cinco gols. Sem ele, a opção para iniciar o jogo é Quirino, recém-contratado junto ao Santa Cruz. O jogador já treinou com o elenco nesta sexta-feira (24). Outra possibilidade é Gaspar.

— A gente precisava de um outro atleta da mesma característica. O Quirino era um cara que estava jogando, em performance, a gente também não podia trazer outro atleta que precisasse de duas, três semanas pra performar. A gente queria ser assertivo, trazer um jogador que pudesse chegar e ir para o jogo logo — finalizou Marcelo Cabo.