Seis equipes da Serra iniciam disputa da Divisão de Acesso no fim de semana

Estreante na competição, Apafut chegou a fazer teste contra o Lageandense, que também disputará a competição. Cauê da Costa / Apafut / Divulgação

A partir deste sábado (1º), seis serranos e outras 10 equipes de diferentes regiões do Estado brigam por duas vagas na Primeira Divisão do Campeonato Gaúcho. Veranópolis, Glória, Esportivo, Brasil-Far e Gramadense terão a companhia da Apafut na edição de 2026 do torneio. A equipe caxiense debuta na Série A-2 do Estadual, após ter conquistado o acesso no ano passado.

Os demais participantes são: Aimoré, Bagé, Gaúcho, Brasil-Pel, Guarani-VA, Lajeadense, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz e União Frederiquense.

A abertura da competição acontece no sábado, às 15h. Neste horário, o Gramadense recebe o Veranópolis, na Vila Olímpica. Fora de casa, o Glória encara o Santa Cruz, nos Plátanos. Às 17h, o Esportivo enfrenta o Guarani-VA, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

No domingo (2), às 15h o Brasil de Farroupilha recebe o Aimoré, no Estádio das Castanheiras, e a Apafut faz sua estreia no torneio diante do Passo Fundo, fora de casa.

FÓRMULA

A fórmula para esta edição repete a de 2025. Na primeira fase do torneio, as equipes se enfrentam em turno único, e as oito melhores se classificam às quartas de final.

Através de sorteio ficouestabelecido que oito clubes terão um jogo a mais como mandantes. São eles Apafut, Aimoré, Veranópolis, Glória, Guarani-VA, Bagé, Gaúcho e Pelotas.

Os dois piores colocados da fase classificatória são rebaixados à Terceirona Gaúcha de 2027. A partir das quartas de final, os jogos são disputados em ida e volta, com o melhor colocado geral decidindo em casa. O campeão e o vice garantem acesso ao Gauchão 2027.

1ª rodada

Sábado (1º), às 15h

Santa Cruz x Glória

Gramadense x Veranópolis

17h

Esportivo x Guarani-VA

Domingo (2), às 15h

Brasil-Far x Aimoré

Passo Fundo x Apafut

União Frederiquense x Bagé

Brasil-Pel x Gaúcho

15h30min

Lajeandense x Pelotas



