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"Se fizermos os seis pontos, praticamente botamos um pé na classificação", diz meia do Caxias

Grená terá duas partidas em sequência dentro do Estádio Centenário pela competição nacional

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Rafael Rinaldi

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