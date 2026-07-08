Saiba onde assistir a Juventude x Vila Nova pela 17ª rodada da Série B

Jogo ocorre em Caxias do Sul. Arte Pioneiro / Reprodução

Juventude e Vila Nova entra em campo nesta sexta-feira (10), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi. A partida é válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Verdão vem de quatro jogos sem perder, com três vitórias e um empate. O time é sexto colocado com 26 pontos na Série B.

O Vila Nova é o líder da competição com 31 pontos. Após derrota, o time venceu o compromisso anterior diante do São Bernardo, concorrente direto.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro, Raí Silva e Patrick Lanza; MP, Fábio Lima e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri

VILA NOVA: Helton Leite; Nathan Camardo, Tiago, Caio Marcelo e Higor; Willian Maranhão, João Vieira e Dodo; Janderson, André Luís e Ryan. Técnico: Guto Ferreira

ARBITRAGEM

André Luiz Skettino Policarpo Bento auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea Gomes Antunes. O trio é mineiro. O quarto árbitro será o gaúcho Jonathan Giovanella Vivian. VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

ONDE ASSISTIR

ESPN/Disney+ anuncia a transmissão da partida.

A Rádio Gaúcha Serra transmite o Futebol da Gaúcha a partir das 18h50min no FM 102.7 e em GZH opção Serra.

Como chegam

Juventude

O Juventude entra em campo com desfalques para enfrentar o líder. O técnico Maurício Barbieri não contará com o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que sofreu uma lesão muscular na coxa e está fora da partida. Já o atacante Alan Kardec evoluiu na recuperação de uma lesão de grau 2 no mesmo local e treinou com elenco de jogadores na semana. Ele deve começar no banco de reservas. Outros dois jogadores também voltaram aos treinos, o meia Pablo Roberto e lateral-direito Nathan Santos.

O atacante Lucas Alves, reforço contratado para este meio do ano, já treina com o grupo de atletas do Juventude e está à disposição do técnico Maurício Barbieri. Já o atacante Léo Jabá terá de aguardar até agosto, pois cumpre suspensão por doping.

Vila Nova

O líder da Série B contará com a volta do técnico Guto Ferreira. Ele cumpriu suspensão na rodada anterior. Outro que retorna ao time é o volante Dudu, expulso contra o Novorizontino. O atacante Ryan cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo e também volta.

A dúvida no time de Goiás fica por conta do volante William Maranhão. Ele sentiu a coxa na rodada anterior e será reavaliado.

Quem está fora é o atacante Rafael Silva. O atleta está na transição física após lesão no joelho e não acompanhará a delegação. Reforço da equipe, o zagueiro Douglas Mendes ainda não fica à disposição. Ele estava no futebol do exterior e a janela abre somente no dia 20 de julho.