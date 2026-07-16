Saiba onde assistir a Juventude x Cuiabá pela 18ª rodada da Série B

Partida será a segunda seguida no Estádio Alfredo Jaconi. Arte Pioneiro / Reprodução

Juventude e Cuiabá entram em campo pela 18ª rodada da Série B do Brasileiro nesta sexta-feira (17), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi.

O Juventude é 5º colocado da competição com 29 pontos. Já o adversário é o 11º com 24 pontos.

O Juventude vem de uma vitória sobre o Vila Nova por 1 a 0. O time do técnico Maurício Barbieri acumula uma sequência positiva, com quatro vitórias e um empate pela Série B. Já o Cuiabá vem de um empate em 2 a 2 com o São Bernardo fora de casa.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Raí Silva e Patrick Lanza; MP, Fábio Lima e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri

CUIABÁ: Marcelo Carné; Vitor Mendes, João Basso, Alan Empereur e Marlon; Raul, Calebe, Pepê e Weverson; Kauan Cristtyan e Vinicius Peixoto. Técnico: Eduardo Barros

ARBITRAGEM

Gustavo Ervino Bauermann, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Diogo Berndt. O trio é catarinense. VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro-RN

ONDE ASSISTIR

ESPN/Disney+ anuncia a transmissão da partida.

O Futebol da Gaúcha será a partir das 18h45min em GZH opção Serra.

Como chegam

Juventude

O técnico Maurício Barbieri não contará com dois atletas suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Os volantes Mandaca e o Lucas Mineiro estão fora da partida. Os laterais Diogo Barbosa e Aderlan seguem em recuperação de lesões.

O reforço Lucas Alves está à disposição para a partida. Já Léo Jabá e Luís Amarilla terão de aguarda mais. O primeiro espera o mês de agosto quando terminará a suspensão do STJD por doping. O segundo espera a abertura da janela internacional de transferência, no próximo dia 20, mas já está na cidade.

Cuiabá

Na histórias dos confrontos, o Cuiabá nunca perdeu para o Juventude. Foram quatro vitórias do Dourado e quatro empates. O time chega a Caxias do Sul com retrospecto positivo.

A última vez que as equipes se enfrentaram foi no dia 23 de novembro de 2024, pela 35ª rodada da Série A, no Alfredo Jaconi, e terminou em 1 a 1.