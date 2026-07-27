Saiba onde assistir a Juventude x Avaí pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão

Verdão começa o segundo turno no Jaconi. Arte Pioneiro / Reprodução

Juventude e Avaí entram em campo nesta terça-feira (28) pela abertura do returno da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Estádio Alfredo Jaconi a partir das 19h30min.

O Juventude perdeu a sequência de seis jogos de invencibilidade na Série B. O time foi derrotado na rodada anterior para o Botafogo, no interior de São Paulo, por 4 a 2. O time segue no G-6 com 32 pontos.

O Avaí venceu no encerramento do turno. A equipe superou o América-MG pelo placar de 2 a 1 e chegou aos 20 pontos. Apesar da vitória, a equipe catarinense não saiu da zona do rebaixamento. A equipe é 18º colocada.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

JUVENTUDE: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Lucas Mineiro, Raí Silva e Patrick Lanza; MP e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri

AVAÍ: Igor Bohn; Wallison, Allyson, Jefferson Maciel e DG; Zé Ricardo, Luiz Henrique, Daniel Penha, Jean Lucas e William; Thayllon. Técnico: Allan Aal

ARBITRAGEM

Lucas Casagrande (PR) será auxiliado por Fernanda Kruger (MT) e Nathan Martins (PR). O VAR será José Cláudio Rocha Filho (PR). O 4º árbitro será Roger Goulart (RS)

ONDE ASSISTIR

ESPN / Disney+, SportyNet, X Sports transmite a partida.

O Futebol da Gaúcha, na Rádio Gaúcha Serra, será a partir das 19h no FM 102.7 FM e em GZH opção Serra.

Como chegam

Juventude

O técnico Maurício Barbieri contará com dois retornos para a partida diante do Avaí. O zagueiro Messias e o meia Raí Silva retornam de suspensão. A dupla ficou de fora da última rodada devido ao terceiro amarelo.

Outros dois jogadores seguem no DM. O volante Mandaca e o atacante Alanzinho seguem de fora do time. O segundo deve perder todo o restante da temporada com suspeita de lesão ligamentar no joelho.

Avaí

Tentando escapar do rebaixamento, o Avaí foi ao mercado e contratou reforços. O zagueiro Pedrão chegou ao clube após rescindir com o Cruzeiro. Outro nome confirmado é do atacante Gabriel Cipriano, 26 anos. Ele assinou até março de 2027. Na temporada anterior, o atleta defendeu o Amazonas.