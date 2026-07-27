Saiba onde assistir a Juventude x Avaí pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão

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O Verdão quer voltar a vencer após derrota classificada como "atípica" pelo técnico Maurício Barbieri

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