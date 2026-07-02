Saiba onde assistir a Ferroviária x Caxias pela 13ª rodada da Série C

Grená precisa vencer para voltar ao G-8. Arte Pioneiro / Reprodução

Ferroviária e Caxias se enfrentam pela 13ª rodada da Série C neste sábado (4), às 20h30min, na Fonte Luminosa, em Araraquara-SP. O Grená vem de dois empates seguidos, em casa, diante de Maringá e Anápolis, resultados que tiraram a equipe do G-8. O Caxias inicia a rodada em 11º, com 17 pontos.

Já os paulistas perderam para o Itabaiana, por 1 a 0, fora de casa, e ocupam o quinto lugar, com 19 pontos.

Prováveis escalações:

Ferroviária: Denis Jr.; Felipe Rodrigues, Medina, Zé Vitor e Ricardinho; Alencar, Albano, Eduardo; Barreto, Denilson e Fau. Técnico: Rogério Corrêa.

Caxias: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Moraes e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Vitor Feijão e Felipe Rangel (Gaspar). Técnico: Marcelo Cabo.

Arbitragem

Hieger Cardoso, auxiliado por Felipe de Oliveira e Ricardo de Souza (trio mineiro). Quarto árbitro: Leonardo de Abreu Lima-SP

Onde assistir

SportyNet

Como chegam

Ferroviária

Rhuan está suspenso pelo terceiro amarelo. Em contrapartida, Zé Vitor e Barreto retornam de suspensão. No DM estão: Denílson (menisco do joelho), Gadu (pubalgia), Lucas Rodrigues (músculo adutor), Erik Nascimento (LCA), Abner (músculo da coxa), David Souza (muscular) e Meireles (pubalgia).

Caxias