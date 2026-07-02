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Saiba onde assistir a Ferroviária x Caxias pela 13ª rodada da Série C

Confronto ocorre neste sábado (4), às 20h30min, na Fonte Luminosa, em Araraquara-SP

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Camila Corso

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