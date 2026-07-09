Saiba onde assistir a Caxias x Floresta pela 14ª rodada da Série C

Duelo é direto na briga por vaga dentro do G-8. Arte Pioneiro / Reprodução

Caxias e Floresta se enfrentam pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C neste sábado (11). O duelo ocorre às 11h, no Estádio Centenário.

O Grená vem de vitória sobre a Ferroviária, a primeira fora de casa na competição, por 1 a 0. O time de Marcelo Cabo inicia a rodada na 6ª colocação da tabela, com 19 pontos. Já os cearenses empataram com o Guarani, em Campinas, em 0 a 0, e ocupam o 10º lugar, com 19 pontos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CAXIAS: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício e Roberto; Grigor (Breno Santos), Matheus Nunes e Marcelo Freitas; Calyson, Jhonatan Ribeiro e Salatiel (Gaspar). Técnico: Marcelo Cabo

FLORESTA: Dheimison; Eliandro, Islan, Eduardo (Marco Antônio), Valdo e Caíque; Matheus Martins, Nonato, Cedric (Matheusinho) e Garraty; Jeam. Técnico: Leston Júnior

ARBITRAGEM

Bruno Mota Correia, auxiliado por Wallace Muller Barros Santos e Hugo Filemon Soares Pinto (trio carioca). Quarta árbitra: Andressa Hartmann

ONDE ASSISTIR

A Sporty Net anuncia a transmissão da partida, também disponível no canal do YouTube.

O Futebol da Gaúcha será na Rádio Gaúcha Serra no 102.7 do FM e no app de GZH, opção Serra, a partir das 10h30min.

Como chegam

Caxias

O volante Grigor e o zagueiro Maurício retornam após cumprir suspensão. Já o meia Ravanelli, com lesão de grau 2 na coxa esquerda, está fora da partida.

A principal dúvida segue sendo o artilheiro Salatiel. Desfalque nas últimas duas partidas da equipe, o jogador se recupera de uma pubalgia. Já o atacante Dentinho, primeiro reforço contratado para a sequência da competição, poderá ser relacionando pela primeira vez.

Floresta

A dupla de zaga Afonso e João Victor, mais o meia Buga estão suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo no empate com o Guarani.