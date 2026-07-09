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Saiba onde assistir a Caxias x Floresta pela 14ª rodada da Série C

Confronto ocorre neste sábado (11), às 11h, no Estádio Centenário

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