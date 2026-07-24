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Saiba onde assistir a Caxias x Botafogo-PB, pela 15ª rodada da Série C

Confronto acontece neste domingo (26), às 18h30min, no Estádio Centenário

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