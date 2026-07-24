Saiba onde assistir a Caxias x Botafogo-PB, pela 15ª rodada da Série C

Caxias enfrenta o Botafogo-PB no próximo domingo (22). Arte Pioneiro / Reprodução

Caxias enfrenta o Botafogo-PB pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo será no próximo domingo (26), às 18h30min, no estádio Centenário. O time grená inicia a rodada como nono colocado com 21 pontos, enquanto os paraibanos estão em sexto com 22.

O time grená busca a vitória para retornar ao G-8. Na última rodada, o Caxias empatou em casa, 0 a 0, com o Floresta. Já o Botafogo-PB venceu em casa o Confiança por 2 a 0.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CAXIAS: Busatto; Felipe Albuquerque; Ianson, Moraes e Roberto; Grigor, Breno Santos, Marcelo Freitas e Matheus Anjos; Calyson, Jhonatan Ribeiro e Quirino (Gaspar). Técnico: Marcelo Cabo

BOTAFOGO-PB: Luiz Daniel, Diogo Mateus, Yan Souto, Igor Morais e PK; Jhonata Varela, Igor Maduro e Nenê; Rodolfo, Dudu Hatamoto e Henrique Dourado. Técnico: Marcelo Fernandes

ARBITRAGEM

Marcello Ruda Neves Ramos da Costa, auxiliado por Lucas Costa Modesto e Renato Gomes Tolentino. Trio do Distrito Federal. Quarto árbitro: Rodrigo Brand da Silva-RS.

ONDE ASSISTIR

A SportyNet anuncia a transmissão da partida pelo Youtube.

RÁDIO

O Futebol da Gaúcha será na Atlântida Serra, a partir das 18h.

COMO CHEGAM

Caxias

O Caxias está invicto há quatro jogos. No entanto, nos últimos três confrontos no Centenário, ficou no empate. Em 14 jogos, a equipe comandada por Marcelo Cabo sofreu apenas 10 gols. Com isso, é melhor defesa da competição, ao lado do Santa Cruz.

Três titulares no empate contra o Floresta foram preservados no jogo-treino. O lateral-direito Felipe Albuquerque, o zagueiro Moraes e o centroavante Salatiel. Os dois primeiros voltaram a treinar nesta semana. Salatiel segue tratando de uma pubalgia e está fora do confronto, sem previsão de retorno. Quirino pode fazer sua estreia.

Botafogo-PB

O Botafogo-PB chega ao confronto com quatro vitórias seguidas na Série C. Nos últimos seis jogos, cinco vitórias e um empate. Um aproveitamento de 88,8%. O time saltou para 6ª posição e se consolidou na briga por uma vaga no G-8.