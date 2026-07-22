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Saiba onde assistir a Botafogo-SP x Juventude pela 19ª rodada da Série B

O Verdão busca manter sequência invicta diante do time paulista no encerramento do primeiro turno da Segunda Divisão Nacional

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Tiago Nunes

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