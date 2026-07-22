Saiba onde assistir a Botafogo-SP x Juventude pela 19ª rodada da Série B

Equipes entram em campo nesta quinta-feira. Arte Pioneiro / Reprodução

Botafogo-SP e Juventude se enfrentam pela última rodada do primeiro turno da Série B do Brasileirão. A partida ocorre nesta quinta-feira (23), às 21h30min, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto.

O Juventude busca se manter entre os primeiros da Série B do Brasileirão. O time abriu a rodada na vice-liderança e vem de vitória sobre o Cuiabá por 2 a 0 no Estádio Alfredo Jaconi. O Verdão tem 32 pontos.

O Botafogo vive outra realidade. O time paulista está a um ponto da zona do rebaixamento e na última rodada empatou em 0 a 0 com o Londrina.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO-SP: Victor Souza; Pedrinho, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Morelli, Yuri Felipe, Rafael Gava e Zé Hugo; Hygor (Guilherme Queiroz) e Kelvin; Técnico: Cláudio Tencati

JUVENTUDE: Jandrei; Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Lucas Mineiro e Patrick Lanza (Diogo Barbosa); MP, Fábio Lima e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri

ARBITRAGEM

José Mendonça da Silva Junior auxiliado por Sidmar Dos Santos Meurer e Roberto Rivelino Dos Santos Junior (trio paranaense). VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho-RJ.

ONDE ASSISTIR

ESPN / Disney+, SportyNet e X Sports anunciam a transmissão da partida.

O Futebol da Gaúcha, na Rádio Gaúcha Serra, será logo após o jogo do Grêmio pela Copa Sul-Americana, e em GZH opção Serra.

Como chegam

Juventude

O Juventude viajou de voo fretado para o interior de São Paulo. O time vai embalado pela sequência positiva de seis jogos com cinco vitórias e um empate. No período, o time não sofreu gols e possui a melhor defesa da Série B do Brasileiro com oito gols sofridos apenas.

O técnico Maurício Barbieri tem desfalques e um retorno para o jogo em Ribeirão Preto. O time conta com a volta de Lucas Mineiro. Mandaca, com desconforto muscular, não acompanhou a delegação. A novidade fica por conta do retorno de Diogo Barbosa. A dúvida é se ele volta entre os titulares ou Patrick Lanza terá sequência. Estão de fora pelo terceiro amarelo o zagueiro Messias e o meia Raí Silva. O atacante Alanzinho também é desfalque com lesão no joelho.

Botafogo-SP