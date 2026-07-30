Saiba onde assistir a Atlético-MG x Juventude pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 

Primeiro duelo das oitavas acontece na casa do time mineiro. Arte Pioneiro / Reprodução

Atlético-MG e Juventude entram em campo no próximo sábado (1º), às 19h30min, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O Verdão eliminou o São Paulo na fase anterior, com gol decisivo de Mandaca na vitória por 3 a 1 (havia perdido por 1 a 0 na ida). Agora, o time quer aproveitar o bom momento na Série B para voltar com um resultado positivo e decidir vaga no Estádio Alfredo Jaconi, na terça (4).

O Galo eliminou na fase anterior o Ceará, mas precisou dos pênaltis. Pelo Brasileirão, o time vem de um empate e uma vitória na competição nacional. A equipe derrotou o líder Palmeiras, por 2 a 1, em São Paulo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Alexsander, Maycon, Preciado e Victor Hugo; Bernard e Cassierra Técnico: Eduardo Domínguez

JUVENTUDE: Jandrei; Gabriel Pinheiro, Titi e Marcos Paulo; Aderlan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Patrick Lanza; MP, Fábio Lima (Luan) e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri

ARBITRAGEM

Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA). O quarto árbitro será Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE). VAR: Daiane Muniz (SP)

ONDE ASSISTIR

Amazon Prime;

RÁDIO

O Futebol da Gaúcha, na Rádio Gaúcha Serra, será a partir das 19h no FM 102.7 FM e em GZH opção Serra.

Como chegam

Juventude

O Juventude não deverá contar com o zagueiro Messias, que saiu lesionado da vitória contra o Avaí pela Série B do Brasileirão. Assim, Gabriel Pinheiro deve assumir a posição. Rodrigo Sam está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e com isso Titi deverá ganhar chance na defesa.

O time pode ter sequência no meio e ataque. Seguem no Departamento Médico Allanzinho, com lesão ligamentar no joelho, e o volante Mandaca. O atacante Luís Amarilla, paraguaio, teve o nome publicado no BID e pode ser relacionado pela primeira vez.

Atlético-MG

Depois de vencer o líder do Brasileirão, o Galo busca manter a invencibilidade. O clube vem de quatro jogos sem perder. Conquistou três vitórias e empatou um jogo.