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Saiba onde assistir a Atlético-MG x Juventude pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 

Galo está invicto há quatro jogos, enquanto o Verdão não deverá ter dupla de zaga titular para a partida em Belo Horizonte

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