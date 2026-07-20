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RS Vôlei na Superliga C: Caxias do Sul volta a ter equipe em competição nacional após 16 anos

Projeto tem como objetivo recolocar a cidade no cenário nacional, e conta com jogadores experientes e atletas oriundos da base da UCS

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Maurício Reolon

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