RS Vôlei na Superliga C: Caxias do Sul volta a ter equipe em competição nacional após 16 anos

Quadra do Poliesportivo da UCS voltou a receber treinamentos da equipe adulta. Maurício Reolon / Agência RBS

Caxias do Sul voltará a ter um representante em uma competição nacional de vôlei masculino após 16 anos. O RS Vôlei, projeto da Associação RS Olímpico, entrará em quadra a partir de agosto, na fase regional da Superliga C. O objetivo inicial é garantir vaga para a segunda divisão, a Superliga B, e trazer de volta ao ginásio os fãs da modalidade que estão órfãos de acompanhar os principais nomes da modalidade no país.

A última participação de uma equipe de Caxias na Superliga foi na temporada 2009/2010. Além disso, o Rio Grande do Sul não tem um time na elite da modalidade há nove anos — o Bento Vôlei foi o último a participar do campeonato.

Agora, o RS Vôlei dá o primeiro passo dentro desse projeto de retomada. Com uma equipe que mescla atletas experientes e jovens oriundos da base da Apaavôlei, o time já realiza os primeiros treinamentos no Poliesportivo da Universidade de Caxias do Sul (UCS), parceira do projeto e responsável por disponibilizar toda a estrutura para a preparação da equipe.

Nomes conhecidos

O grupo de atletas reúne nomes com trajetória nacional e internacional, como Athos Costa, campeão da Superliga pelo Taubaté; Lucas Bauer, formado em Nova Petrópolis e campeão mundial de clubes pelo Sada Cruzeiro; Nicolas Schosler, campeão mundial do Circuito Futures de Vôlei de Praia em 2025; e Lorenzo Trentin, atleta formado na Apaavôlei e integrante da seleção brasileira Sub-19.

Líderes do projeto, o levantador Felipe Kreling, o Feijão, e o central Gustavo Bonatto, o Gustavão, estarão de volta às quadras. Felipe esteve na última participação da equipe da UCS na Superliga.

— Quando criamos a Associação RS Olímpico e realizamos o Gigantes do Vôlei, nosso propósito nunca foi apenas organizar um grande evento. O objetivo sempre foi devolver o voleibol de alto rendimento para Caxias do Sul. Queríamos reacender a paixão da cidade pela modalidade, aproximar novamente a comunidade do esporte e construir um caminho para que crianças e jovens pudessem sonhar em chegar ao alto rendimento — destacou Felipe, irmão do atual levantador da seleção brasileira, Fernando Cachopa.

O comando técnico ficará sob responsabilidade de Giovani Brisotto, um dos principais formadores de atletas do Rio Grande do Sul e que levaram o nome de Caxias do Sul para o vôlei brasileiro e mundial.

— Tudo isso começou aqui, em Caxias do Sul. Voltar agora para ajudar a construir esse projeto tem um significado muito especial. Queremos devolver à cidade parte daquilo que recebemos quando éramos jovens atletas. Nosso compromisso vai muito além da Superliga C. Queremos criar oportunidades, fortalecer a base, inspirar novos talentos e fazer com que Caxias volte a ser reconhecida como uma referência na formação de atletas e também no vôlei de alto rendimento — destacou Gustavão.

A competição

A Superliga C terá uma primeira fase regionalizada. Serão cinco times na disputa do Sul, com sede em Londrina (PR), sendo que apenas o campeão avança para a etapa nacional, que valerá o acesso à segunda divisão.

A estreia da RS Vôlei, único representante gaúcho, acontecerá no dia 5 de agosto, às 20h30min, diante da equipe de Maringá.

A fase nacional, que está agendada para o período de 6 a 16 de outubro, já conta com Apan-Blumenau (SC), Aprov-Chapecó (SC), Pantanal Vôlei (MS) e América/SSC (RN) que tiveram as piores posições na última Superliga B.