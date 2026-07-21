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Rodrigo Sam bate recordes no Juventude e celebra boa fase na Série B: "Momento mais especial"

Zagueiro é um dos pilares do time do Verdão na Segunda Divisão Nacional em busca do acesso à Série A

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Tiago Nunes

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