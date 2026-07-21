Rodrigo Sam bate recordes no Juventude e celebra boa fase na Série B: "Momento mais especial"

Rodrigo Sam está na sua terceira temporada no Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

O zagueiro Rodrigo Sam é um dos principais pilares do time do Juventude na temporada e esteve em campo na vitória sobre o Cuiabá, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Série B. O resultado positivo colocou a equipe na vice-liderança da competição, ampliando a sequência de invencibilidade para seis jogos, com um retrospecto recente de cinco vitórias e um empate na temporada. O time também não levou gol neste período e detém a melhor defesa.

Na última atuação, Sam registrou a nota 8.4 na plataforma SofaScore, a terceira melhor performance de um zagueiro em todo o campeonato até o momento. O defensor também estabeleceu o recorde de maior número de desarmes em uma única partida desta edição da Série B, com nove intervenções certeiras, consolidando-se como o líder no ranking da posição com média de 2.8 desarmes por jogo.

Ao longo da Série B, o time sofreu apenas oito gols em 18 rodadas. Em 15 partidas e 1.326 minutos em campo, Sam contribuiu para que o clube completasse nove confrontos sem ser vazado. Aos 30 anos, o defensor detém a quinta melhor nota média da posição no SofaScore (7.05) e possui vínculo renovado até dezembro de 2027.

— Acredito que estou vivendo um dos momentos mais especiais e plenos da minha carreira, tanto na parte técnica quanto na minha condição física. É muito gratificante perceber que todo o trabalho intenso que realizamos diariamente no CT está se transformando em estatísticas e recordes expressivos dentro de campo. Fico feliz em poder contribuir diretamente com o Juventude através de números expressivos, mas o meu foco principal será sempre garantir a segurança necessária para que o nosso sistema defensivo siga sólido e dê tranquilidade para o restante do time buscar as vitórias — afirmou Rodrigo Sam, que também analisou a fase coletiva do time:

— Nossa equipe atingiu uma maturidade estratégica muito importante dentro desta Série B. Chegar à vice-liderança após essa sequência de seis jogos de invencibilidade, com cinco vitórias, é a prova clara de um trabalho resiliente de um grupo que comprou a ideia de jogo da comissão técnica. Estamos em um momento de confiança muito elevada, principalmente pela consistência do nosso setor defensivo, que não sofreu gols nessas partidas.

O defensor soma 42 desarmes totais e 31 interceptações na competição nacional. Sam também registra 27 duelos aéreos ganhos, mantendo a maior média de desarmes por jogo entre todos os zagueiros inscritos no campeonato.

Próximo desafio

O Juventude volta a campo nesta quinta-feira (23), às 21h30, para enfrentar o Botafogo-SP fora de casa. A equipe alviverde busca consolidar sua posição na tabela aproveitando a fase de Sam e do setor defensivo, visando ampliar a sequência invicta e o aproveitamento positivo na Série B.