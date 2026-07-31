Reviravolta: Recém-contratado, atacante deixa o Juventude antes de estrear pela Série B; entenda o caso

Atacante Léo Jabá já treinava no Centro de Treinamentos do Verdão. Ronaldo Barreto / Agência Paulistão/FPF

Após um mês integrado à rotina de treinos no Centro de Treinamento do Juventude, o atacante Léo Jabá, de 27 anos, não defenderá o Alviverde na Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador aguardava o término de sua suspensão por doping — prevista para se encerrar no dia 9 de agosto — para ficar à disposição do técnico Maurício Barbieri. Contudo, uma reviravolta marcou sua saída de Caxias do Sul nesta sexta-feira (31), poucas horas antes do embarque da delegação para Belo Horizonte, onde o clube disputa o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG.

Em comunicado oficial, o Juventude confirmou a saída do atleta após um entrave nas negociações:

— O Esporte Clube Juventude comunica que a negociação envolvendo o atacante Léo Jabá não terá continuidade neste momento em razão de entraves burocráticos relacionados à operação, alheios à vontade do Juventude e do próprio atleta, que fez todo o esforço possível para que a transação pudesse ser concluída. O Clube espera que os caminhos possam voltar a se cruzar em uma oportunidade futura e deseja sorte e sucesso ao atleta — declarou o clube em nota.

O impasse com o São Bernardo

Segundo apurado pelo Pioneiro, o motivo do distrato foi a solicitação de retorno imediato feita pelo São Bernardo, detentor dos direitos do atleta. Na época em que Léo Jabá sofreu a punição por doping no Campeonato Paulista de 2025, o clube paulista tinha contrato de um ano e meio com o atleta. Neste ano, o clube havia autorizado o atacante a procurar uma nova equipe.

No entanto, com a proximidade do fim da pena, a diretoria do São Bernardo mudou de posição e exigiu seu retorno enquanto ele já treinava em Caxias do Sul. Pelo Juventude, Jabá chegou a atuar em um jogo-treino contra o Esportivo, quando balançou as redes. Ele vinha treinando bem com o grupo. O desejo do atacante era permanecer no Alfredo Jaconi. Sem Jabá, o departamento de futebol vai em busca de um novo nome para o ataque.

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