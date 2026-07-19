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Resultados ajudam e Juventude fecha 18ª rodada na vice-liderança da Série B do Brasileiro

Equipe alviverde chegou aos 32 pontos  e está há seis jogos sem sofrer gols na Série B.

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Maurício Reolon

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