Resultados ajudam e Juventude fecha 18ª rodada na vice-liderança da Série B do Brasileiro

Raí Silva (C) marcou o segundo gol e deu assistência na vitória contra o Cuiabá. Porthus Junior / Agencia RBS

A vitória do Juventude sobre o Cuiabá, combinada com os resultados paralelos deste sábado (19), confirmaram a equipe de Maurício Barbieri na vice-liderança da Série B, com 32 pontos.

No fechamento da 18ª rodada, o Criciúma venceu o Vila Nova, em confronto direto pelo G-4, por 2 a 0. Já o Operário-PR ficou no 2 a 2 com o Sport, em Pernambuco.

Com isso, restando uma partida para cada time no primeiro turno, o Tigre lidera com 36 pontos, quatro a mais do que o Ju. O Operário também tem 32, mas fica atrás no saldo de gols. Vila Nova e Fortaleza, com 31, e Novorizontino, com 30, fecham o G-6.

- Acho que o maior desafio agora é nos mantermos no pelotão de cima. Eu venho de duas, três Série B disputando, sei o quanto isso é difícil. É nos mantermos concentrados para entregar esse acesso, que é o intuito de todos - destacou o executivo Lucas Andrino.

A próxima partida do Verdão, a última no primeiro turno, será na quinta-feira (23), contra o Botafogo-SP, às 21h30min, em Ribeirão Preto. O Juventude vem de seis jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e um empate. Nessas partidas, a equipe não sofreu gols.