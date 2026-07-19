Resultados ajudam e Juventude fecha 18ª rodada na vice-liderança da Série B do Brasileiro

A vitória do Juventude sobre o Cuiabá, combinada com os resultados paralelos deste sábado (19), confirmaram a equipe de Maurício Barbieri na vice-liderança da Série B, com 32 pontos.
No fechamento da 18ª rodada, o Criciúma venceu o Vila Nova, em confronto direto pelo G-4, por 2 a 0. Já o Operário-PR ficou no 2 a 2 com o Sport, em Pernambuco.
Com isso, restando uma partida para cada time no primeiro turno, o Tigre lidera com 36 pontos, quatro a mais do que o Ju. O Operário também tem 32, mas fica atrás no saldo de gols. Vila Nova e Fortaleza, com 31, e Novorizontino, com 30, fecham o G-6.
- Acho que o maior desafio agora é nos mantermos no pelotão de cima. Eu venho de duas, três Série B disputando, sei o quanto isso é difícil. É nos mantermos concentrados para entregar esse acesso, que é o intuito de todos - destacou o executivo Lucas Andrino.
A próxima partida do Verdão, a última no primeiro turno, será na quinta-feira (23), contra o Botafogo-SP, às 21h30min, em Ribeirão Preto. O Juventude vem de seis jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e um empate. Nessas partidas, a equipe não sofreu gols.
- Eu acho que não seria prepotência da nossa parte nos colocarmos como candidatos, porque a gente tem noção do que a gente vem trabalhando no dia a dia, o quanto o clube é organizado e pensa grande. Mas os pés no chão também é de crucial importância. Ganhamos partidas, mas não vencemos o campeonato. Vencer campeonato é uma outra coisa. Então, acho que manter essa energia, manter os pés no chão vai ser muito importante para nós - complementou Andrino.