"Resultado que demonstra o compromisso e o caráter da equipe", diz técnico do Juventude após vitória sobre o Avaí

Barbieri gostou da demonstração de superação da equipe diante do Avaí. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

Foi com muito esforço e a duras penas, mas o Juventude venceu o Avaí e reassumiu a vice-liderança na Série B do Brasileiro na noite desta terça-feira (28). A vitória por 1 a 0 veio nos acréscimos, premiando o estreante Lucas Alves, autor do gol.

A equipe de Maurício Barbieri mais uma vez esteve diante de um campo pesado, devido à forte chuva que atingiu a Serra nas últimas horas, mas soube superar o obstáculo, bem como ocorreu diante do Ceará, na 15ª rodada.

— Uma vitória muito importante numa condição adversa pela chuva. E isso muda toda uma dinâmica, naquilo que pensamos pro jogo. Entendemos, no segundo tempo, que não era um jogo que favorecesse ao Fábio Lima e se, usássemos dois centroavantes poderíamos ter mais vantagem — comentou Maurício Barbieri sobre as estratégias para o Verdão chegar à vitória.

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O treinador ainda elogiou a postura da equipe que, mesmo com 10 — com a lesão de Messias, que permaneceu em campo para compor número — chegou ao 1 a 0 no final.

— Destacar o espírito da equipe, mesmo depois da lesão do Messias, ficou em campo no sacrifício e a equipe ainda assim foi buscar o resultado. Uma vitória que demonstra o compromisso e o caráter que a equipe tem demonstrado na competição. Esse é o caminho — completou o treinador do Ju.

Por fim, o técnico alviverde enalteceu a conquista dos três pontos logo após uma partida atípica, quando a equipe sofreu 4 a 2 do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

— Tem vários aspectos positivos, dar uma resposta de imediato estanca qualquer situação que fique no ar. Foi um jogo atípico, não fomos tão fieis quanto à identidade e recuperamos essas condição. Uma equipe que está em sinergia com a história do Juventude, de buscar a vitória no último minuto, na raça, algo que nos dá muita confiança — finalizou Barbieri.