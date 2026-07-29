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"Resultado que demonstra o compromisso e o caráter da equipe", diz técnico do Juventude após vitória sobre o Avaí

Maurício Barbieri enalteceu espírito de luta da equipe ao buscar vitória sobre os catarinenses nos acréscimos da partida

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Rafael Rinaldi

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Tiago Nunes

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