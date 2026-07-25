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"Reforço" para o returno: Técnico do Juventude celebra a volta de meia aos gramados na Série B

Atleta retorna após duas lesões e reforça o Juventude para a abertura do returno da Série B contra o Avaí

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Tiago Nunes

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