"Reforço" para o returno: Técnico do Juventude celebra a volta de meia aos gramados na Série B

Técnico Maurício Barbieri ganhou mais um meia para o elenco. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O meio-campista Pablo Roberto voltou à equipe do Juventude no encerramento do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador entrou em campo no segundo tempo da derrota por 4 a 2 para o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. E deixou sua marca, com o segundo gol alviverde.

Embora a atuação coletiva e individual do time tenha ficado bem abaixo do esperado, Pablo Roberto destacou-se pela movimentação, boa distribuição de passes e busca por reverter o placar adverso.

O atleta desfalcou o Verdão durante praticamente toda a primeira metade da competição. Após sofrer uma lesão de grau 2 na coxa logo na estreia contra o Avaí, em Florianópolis, Pablo Roberto enfrentou uma nova e mais grave lesão (grau 3) quando estava prestes a retornar aos gramados.

A volta do jogador foi celebrada pelo técnico Maurício Barbieri, que passa a contar com uma opção para a sequência da temporada.

— Sem dúvida, é um jogador muito importante. Passamos um turno inteiro sem ele, pois o perdemos logo na partida de abertura do campeonato. É bastante tempo. Ele já vinha ficando à disposição no banco nos últimos jogos, mas ainda faltava ritmo de jogo, algo que naturalmente continuará adquirindo. No final da partida, ele sentiu um desgaste, mas acredito que tenha sido apenas uma pancada nas costas. Não deve ser nada grave, e assim espero. O essencial é recuperá-lo, assim como aos demais atletas, para manter o elenco o mais forte possível — avaliou Barbieri.

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