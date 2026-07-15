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Reencontro especial: Marcelo Carné pisará no Jaconi como adversário pela primeira vez após o acesso a Série A

Goleiro atuou em 124 partidas pelo Juventude entre 2019 e 2021, com dois acessos nacionais e 47 jogos sem sofrer gols

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Tiago Nunes

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