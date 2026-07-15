Reencontro especial: Marcelo Carné pisará no Jaconi como adversário pela primeira vez após o acesso a Série A

O torcedor que comparecer ao estádio na próxima sexta-feira (17) para empurrar o Juventude na Série B do Brasileirão viverá um momento especial antes mesmo de a bola rolar. Defendendo as cores do Cuiabá, o goleiro Marcelo Carné pisará novamente no gramado do Alfredo Jaconi. Será a primeira vez que o camisa 1 reencontrará a torcida jaconera como adversário, após escrever uma das páginas mais bonitas da história recente do Verdão.
Durante três temporadas, entre 2019 e 2021, Carné não foi apenas o guardião das redes do Juventude, ele foi a representação do torcedor dentro das quatro linhas. Ao longo de 124 partidas com a camisa alviverde, o goleiro colecionou grandes defesas, liderança e uma identificação profunda com a Papada.
Da desconfiança ao primeiro milagre
A trajetória de Marcelo Carné em Caxias do Sul começou sem holofotes. Apresentado no dia 8 de janeiro de 2019, o goleiro trazia consigo o peso de convencer a torcida. A estreia ocorreu em 20 de janeiro, contra o Pelotas, pelo Campeonato Gaúcho. Bastaram os primeiros 90 minutos para que qualquer dúvida nas arquibancadas se dissipasse. O time venceu por 1 a 0
Naquele ano, ele foi peça fundamental na campanha histórica da Copa do Brasil, ajudando o Juventude a eliminar o Botafogo e alcançar as oitavas de final. Meses depois, consolidou-se como um dos líderes do elenco que conquistou o acesso da Série C para a Série B, fechando a temporada com 39 partidas disputadas.
Acesso e a elite nacional
Em 2020, Marcelo Carné escreveu de vez o seu nome na história alviverde. Foram 44 partidas em alto nível, incluindo mais uma grande jornada na Copa do Brasil e, acima de tudo, a épica campanha que recolocou o Juventude na elite do futebol brasileiro. Sendo o titular absoluto na Série B, o "paredão" entrou em campo 32 vezes na competição nacional.
No ano de 2021, o arqueiro alcançou a marca histórica de 100 jogos pelo clube na partida contra o Esportivo. Na elite do futebol nacional, Carné disputou 21 confrontos, antes de deixar o clube. Ao todo, ele defendeu o clube em 124 confrontos, sendo 47 partidas sem levar gols, nove pênaltis defendidos e dois acessos nacionais.
A jornada após o Jaconi
Depois de encerrar seu ciclo vitorioso em Caxias do Sul em 2021, Carné rodou. Ele defendeu o CSA antes de se transferir para o futebol europeu, onde atuou por duas temporadas em Portugal. Em seguida, teve uma passagem pelo futebol da Arábia Saudita.
Neste ano, o experiente goleiro acertou o seu retorno ao Brasil para defender as cores do Velo Clube no Campeonato Paulista, antes de receber o convite do Cuiabá para voltar ao cenário de destaque do Campeonato Brasileiro.
Na noite de sexta-feira, o torcedor certamente aplaudirá o seu eterno paredão antes do apito inicial. Porém, assim que a bola rolar, os jaconeros terão a difícil missão de tentar furar a meta do homem que, por três anos, foi o responsável por proteger as goleiras do Jaconi.