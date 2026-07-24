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Verdão em números
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Raio-X do Juventude: Da reação no Z-4 à consolidação no G-6 da Série B no primeiro turno

Equipe alviverde ocupa a 4ª posição após 19 rodadas, somando 32 pontos. Tive teve sequência de seis jogos seguidos sem derrota interrompida no fechamento da primeira metade da competição

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Tiago Nunes

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