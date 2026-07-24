Raio-X do Juventude: Da reação no Z-4 à consolidação no G-6 da Série B no primeiro turno

Pioneiro fez um balanço dos números do Verdão nesta Série B. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Juventude encerra a primeira metade do Campeonato Brasileiro da Série B 2026 com um saldo amplamente positivo e metas cumpridas. O caminho até o topo, contudo, exigiu capacidade de reação. Após um início oscilante nas primeiras rodadas — em que figurou na incômoda 19ª colocação —, o Alviverde enfrentou um período de instabilidade entre a 6ª e a 10ª rodada. A partir da 12ª jornada, a regularidade prevaleceu, impulsionando uma arrancada que colocou o Verdão na 4ª posição ao fim do turno.

Ao avaliar o desempenho alviverde no primeiro turno, o técnico Maurício Barbieri destacou a superação do alto número de lesões e a exigência física de conciliar o campeonato nacional com a Copa do Brasil e a até a Copa Sul-Sudeste.

— Acredito que a densidade de lesões simultâneas acabou exercendo um peso significativo sobre a equipe em determinado momento. No entanto, os números gerais mostram que estamos dentro da média da competição. Tivemos momentos de oscilação, especialmente no início, mas encontramos uma forma clara de jogar, recuperando o rendimento e muitos pontos preciosos. Hoje, apenas dois clubes da Série B permanecem na Copa do Brasil — analisou Barbieri, que completou:

— Com a equipe mais madura, com a chegada de reforços e com o retorno dos atletas que estavam no departamento médico, temos todas as condições de fazer um segundo turno ainda superior.

O turno do Verdão em números

:: Posição atual e pontos:

4º lugar com 32 pontos

:: Aproveitamento:

56%

:: Gols marcados e sofridos:

21 marcados e 12 sofridos

:: Desempenho como mandante:

1º lugar com 23 pontos

:: Desempenho como visitante:

14º com 9 pontos

:: Melhor posição:

2º lugar na 18ª rodada

:: Pior posição:

19º lugar na 1ª e na 3ª rodadas

Indicadores coletivos (médias por jogo):

Série invicta: Seis jogos sem derrotas (5 vitórias e 1 empate).

Seis jogos sem derrotas (5 vitórias e 1 empate). Finalizações e posse de bola: 12,4 finalizações por jogo e 50,1% de posse de bola.

12,4 finalizações por jogo e 50,1% de posse de bola. Bola aérea e escanteios: Seis gols marcados de cabeça, 4,5 escanteios por jogo e 57,2% de duelos aéreos vencidos.

Seis gols marcados de cabeça, 4,5 escanteios por jogo e 57,2% de duelos aéreos vencidos. Passes: Média de 289 passes certos por partida (81,3% de precisão).

Média de 289 passes certos por partida (81,3% de precisão). Disciplina: 17 faltas por jogo e 41 cartões amarelos acumulados (média de 1,9 por partida).

17 faltas por jogo e 41 cartões amarelos acumulados (média de 1,9 por partida). Artilheiros: Alisson Safira e Raí Silva são os atletas com mais gols no time, com quatro no total. Na sequência vem MP com três.

Destaques individuais

A campanha de G-6 do Juventude é respaldada por atuações individuais que lideram as estatísticas gerais da Série B: