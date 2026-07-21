Quanto pode pagar? Na busca por reforços, saiba qual é o teto salarial do Caxias na Série C

Técnico Marcelo Cabo (D) comanda o Caxias na Série C e aguarda chegada de reforços. Porthus Junior / Agencia RBS

Em um mercado cada vez mais inflacionado e com clubes mais endividados, o Caxias se destaca há anos pela gestão responsável e pelo equilíbrio financeiro. O clube trabalha com um limite orçamentário bem definido e evita deslizes no planejamento. Dentro dessa realidade, o departamento de futebol segue em busca de reforços para a reta final da Série C.

Faltam cinco jogos para o término da primeira fase da competição. Ainda na briga pela classificação e com o sonho do acesso à Série B, o Caxias tem a convicção de que precisa qualificar o elenco. Para isso, porém, precisa respeitar o teto salarial estipulado em R$ 50 mil.

— Nenhum jogador ganha dentro do Caxias mais de R$ 50 mil. O nosso teto é R$ 50 mil. E é um combinado também que eu tenho com alguns atletas, que recebem o teto, que vieram baixar o salário para vir para o Caxias. Eu não vou trazer jogadores agora acima do teto — revelou Farnei Coelho, executivo de futebol do Caxias.

O Caxias até possui atletas com salários acima de R$ 50 mil. Porém, nesses casos, os jogadores pertencem a outros clubes, que assumem uma parcela dos vencimentos. Dessa forma, o investimento do grená segue alinhado ao planejamento financeiro.

— Tem jogadores no Caxias que ganham R$ 120 mil, R$ 130 mil. Só que não recebem do Caxias. Eles recebem parte do outro clube, parte do Caxias. Essa manobra financeira que a gente tem feito com alguns jogadores não nos permite fazer um contrato mais longo, porque a gente não teria margem para pagar 100 mil, ou três dígitos para algum jogador nesse momento, ou já comprometer para o ano que vem — afirmou Farnei.

Leia Mais Caxias encara Série C mais equilibrada dos últimos anos e disputa pelo G-8 segue acirrada

Por conta dessa limitação orçamentária, o Caxias tem firmado vínculos apenas até o fim da Série C. No atual cenário financeiro, não há margem para oferecer acordos de longa duração.

— Temos uma margem, a gente cumpre essa margem. Dentro dessa margem, a gente negocia com outro clube para que pague uma parte, e nós colocamos um pouco em bonificação para que o jogador se sinta mais atraído. Eu gosto muito dessa parte de bonificação, porque se tem sucesso esportivo a gente tem mais recursos. Quanto menor a gente conseguir negociar o salário fixo e mais a gente colocar em produtividade, melhor é o contrato para o clube. Então, a gente não consegue fazer um contrato maior, a gente está fazendo um contrato para terminar a Série C — finalizou o executivo.



