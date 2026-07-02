Esportes

DM
Notícia

Problema para Barbieri: Exame confirma lesão e Juventude perde titular diante do Náutico

Jogador está fora do jogo contra o Náutico após lesão; Wadson e Patryck Lanza são opções 

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS