Problema para Barbieri: Exame confirma lesão e Juventude perde titular diante do Náutico

Diogo Barbosa tem 13 jogos pela camisa do Juventude no ano. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

Após passar por exames na reapresentação do elenco no começo da semana, o lateral-esquerdo e ala Diogo Barbosa teve uma lesão muscular constatada na coxa e está fora da próxima rodada do Juventude na Série B do Brasileirão, diante do Náutico, domingo (5), às 20h30min.

Sem o titular da posição, Wadson e Patryck Lanza são as principais alternativas para assumir a função. Outra opção avaliada pela comissão técnica alviverde é deslocar o zagueiro Marcos Paulo para o setor, promovendo a entrada de Gabriel Pinheiro na zaga — estratégia que já foi utilizada no primeiro tempo da partida contra o Ceará.

No Juventude, Diogo Barbosa assumiu a posição e tem cumprido uma função mais ofensiva em campo. O atleta se adaptou ao modelo tático e disse que o esquema 3-5-2 favorece mais seu estilo de jogo.