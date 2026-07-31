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Presidente do Caxias confirma contratação de volante do Operário-PR

Jogador chega por empréstimo até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro

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