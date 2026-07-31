Presidente do Caxias confirma contratação de volante do Operário-PR

Roberto de Vargas foi entrevistado no Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra. Porthus Junior / Agencia RBS

Em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o presidente do Caxias, Roberto de Vargas, anunciou a contratação de mais um reforço para a sequência de Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se do volante André Dantas, de 27 anos, do Operário-PR. O jogador se apresentará na segunda-feira (3) com os demais atletas do elenco, passará por exames e assina contrato até o fim da competição nacional.

— Hoje (sexta-feira) fechamos uma contratação, a do André Dantas, que vem do Operário por empréstimo pra cobrir uma lacuna no elenco. Ele não é só um volante. É um camisa 5 e um 8 — confirmou De Vargas.

André Dantas está no Operário-PR há duas temporadas. Em 2026 foram apenas nove jogos e um gol marcado pela equipe. Atleta revelado pelo Real Ariquemes-RO, o volante tem passagens por equipes como Anápolis, Marília e Mixto-MT.

André Dantas chega por empréstimo do Operário-PR. André Jonsson / Operário-PR/Divulgação

O Grená já havia anunciado as contratações dos atacantes Dentinho e Quirino, que fizeram sua estreia na derrota para o Botafogo-PB. Até a disputa do quadrangular do acesso, caso a equipe obtenha a classificação, nenhum reforço deve chegar mais no Estádio Centenário.