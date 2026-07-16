"Precisamos manter a  regularidade para atingir o objetivo", afirma zagueiro do Juventude

Zagueiro Messias marcou seu primeiro gol com a camisa do Juventude. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Na última rodada do Brasileirão, o zagueiro Messias foi o responsável por testar firme e balançar as redes garantindo a vitória do Juventude diante do Vila Nova. Com o resultado, o Verdão não apenas assegurou três pontos em um confronto direto, mas também consolidou a sua fortaleza defensiva: já são 12 jogos sem ser vazado nesta Série B, com apenas oito gols sofridos em toda a competição.

Agora, o foco do Alviverde se volta para o duelo desta sexta-feira (17), às 19h, contra o Cuiabá, novamente no Jaconi, onde o elenco tentará manter o ritmo de "maratona" rumo à elite do futebol nacional.

— Como costumamos dizer no vestiário: o campeonato não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É uma competição longa na qual precisamos manter a constância e a regularidade para atingir o objetivo lá na frente — destacou Messias.

Casca para decidir grandes jogos

Questionado se o elenco do Juventude está pronto para encarar de igual para igual as equipes que figuram na ponta de cima da tabela, Messias relembrou quando disse que o grupo "está preparado para jogar partidas grandes".

— Com certeza, o jogo contra o Vila Nova foi mais uma prova de que esse grupo está preparado para grandes jogos. Já demonstramos isso ao longo de toda a temporada. A equipe sabe exatamente como se comportar nesse tipo de confronto. Ficamos muito felizes com a vitória e com os três pontos, que serão determinantes para nossa caminhada — celebrou o zagueiro.

A engrenagem defensiva de Barbieri

Os 12 jogos sem sofrer gols na competição credenciam o trabalho tático do técnico Maurício Barbieri. No entanto, em sintonia com a filosofia da comissão técnica, Messias fez questão de dividir os méritos da segurança defensiva com as peças do setor ofensivo.