Esportes

Série B
Notícia

"Precisamos manter a  regularidade para atingir o objetivo", afirma zagueiro do Juventude

Verdão chega ao próximo jogo com 12 partidas sem sofrer gols na Série B e apenas oito gols contra no torneio

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS