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"Praticamente não me preocupo com assédio da Série A", diz executivo do Juventude

Verdão contratou três atacantes e pode buscar mais um ponta de velocidade antes do fechamento da janela de transferências

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Tiago Nunes

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