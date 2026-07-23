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Pés no chão e foco no G-2: Juventude encerra primeiro turno da Série B diante do Botafogo-SP

Verdão chega embalado pela melhor defesa e atacante voltando a marcar gols

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Tiago Nunes

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