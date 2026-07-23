Pés no chão e foco no G-2: Juventude encerra primeiro turno da Série B diante do Botafogo-SP

No Jaconi, a semana foi só de sorrisos pelo bom momento. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude entra em campo nesta quinta-feira (23), às 21h30min, em São Paulo, para fechar a sua participação no primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro com um objetivo bem definido: consolidar sua vaga no grupo de acesso. Embalado por uma sequência invicta e sem sofrer gols, o Alviverde visita o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

O duelo coloca frente a frente duas realidades opostas na tabela: enquanto o Verdão briga na parte de cima, a equipe paulista luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Apesar do bom momento vivido pelo clube da Serra, o discurso nos bastidores do Alfredo Jaconi é de total serenidade e pés no chão. O técnico Maurício Barbieri reforçou que o campeonato é longo e exigirá estabilidade emocional do grupo para lidar com os altos e baixos da competição.

— É fundamental manter os pés no chão e a cabeça no lugar. Ainda há muita competição pela frente e muita coisa para acontecer. O mais importante agora é se manter lá em cima. É na reta final que se decide quem vai subir e quem não vai. Precisamos ter calma e equilíbrio, não nos desesperando caso não ultrapassemos algum adversário em determinado momento. Se sofrermos alguma oscilação, faz parte do processo. O essencial é manter o equilíbrio e, principalmente, não abrir mão daquilo que nos trouxe até aqui: ser uma equipe que compete com muita lealdade, sólida, consistente e com todos os atletas comprometidos — declarou Barbieri.

A redenção de Alisson Safira

Se dentro de campo o coletivo impressiona, individualmente a história de superação do atacante Alisson Safira simboliza a fase do Verdão. Anteriormente questionado por parte da torcida, o camisa 9 deu a volta por cima, superou o momento adverso com resiliência e voltou a ser decisivo. O atleta fez questão de destacar o apoio que recebeu da comissão técnica nos momentos difíceis.

— Sabemos que o futebol mexe diretamente com a emoção. O torcedor vive e ama essa paixão, por isso é normal que em alguns momentos ocorram vaias e, quando a equipe joga bem, venham os aplausos. O professor Barbieri sempre me deu muita confiança e moral, mesmo no período em que eu estava sem jogar. Eu estava ansioso para que saísse o primeiro gol; depois que ele aconteceu, o restante passou a fluir naturalmente — revelou o atacante.

Com cinco gols e três assistências na temporada, Safira projetou o encerramento da primeira metade do campeonato. Ele fez fez um balanço otimista da caminhada alviverde e ressaltou que os números atingidos até aqui credenciam o clube a sonhar alto.