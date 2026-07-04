Para voltar ao G-8, Caxias busca primeira vitória fora de casa na Série C contra a Ferroviária

Lateral-direito Felipe Albuquerque completou 200 jogos na carreira diante do Anápolis. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

Não dá mais pra adiar. O Caxias ainda não venceu uma partida sequer longe do Estádio Centenário na Série C do Campeonato Brasileiro. E a força no reduto grená, onde a equipe conquistou quatro vitórias na competição, já não foi suficiente para manter a equipe de Marcelo Cabo na zona de classificação.

Dois empates seguidos contra adversários da parte de baixo da tabela, em Caxias do Sul, tiraram o Grená do G-8. A missão deste sábado (4), às 20h30min, na Fonte Luminosa, diante da Ferroviária, será ainda mais complicada. A equipe de Araraquara ocupa o quinto lugar, com 19 pontos, e somou 13 em sua casa.

Mesmo que esteja há três rodadas sem vencer, o treinador do Caxias não acredita em queda de desempenho da equipe no torneio nacional e ainda defendeu o grupo de atletas.

— Os jogadores oscilam dentro do jogo, acertam, erram, tem essa questão. Mas eu acho que estamos tendo volume de jogo. Individualizar, nesse momento, qualquer circunstância não seria uma coisa muito legal. A gente precisa analisar o que foi o jogo para que a gente possa prospectar o próximo diante da Ferroviária — comentou Marcelo Cabo após o empate contra o lanterna Anápolis.

Experiência pra encontrar equilíbrio

Mais do que nunca, diante de um cenário difícil e que apresentará diante de si um rival de qualidade, o Caxias precisará da experiência como a que o lateral-direito Felipe Albuquerque possui para vencer esse desafio fora de casa.

Contra o Anápolis, o lateral-direito completou 200 jogos na carreira. Revelado pelo Grêmio, o atleta de 26 anos já passou por momentos semelhantes ao que vive no Estádio Centenário em sua carreira, onde cada ponto pode ser decisivo para a definição dos oito melhores colocados.

O jogador lembrou que ninguém conquista nada sozinho e que a força de um grupo é que colocará o Caxias entre os melhores da competição.

— Para falar a verdade, acho que a grande conquista foi chegar até aqui. Os 200 jogos são os frutos de quem sempre acreditou em mim, sem essas pessoas nada seria possível — comentou o lateral-direito, que projetou:

— Temos um objetivo claro que é classificar para a próxima fase. Temos de usar o fator casa ao nosso favor. Teremos grandes confrontos fora de casa e temos que lidar com isso da melhor maneira.

Depois de encarar a Ferroviária, o Caxias terá mais dois desafios em sequência no Estádio Centenário, diante de Floresta e Botafogo-PB. Uma vitória em Araraquara pode ser a virada de chave que conduzirá o time grená a seu segundo quadrangular de acesso seguido na Série C.