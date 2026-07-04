Esportes

Partida decisiva
Notícia

Para voltar ao G-8, Caxias busca primeira vitória fora de casa na Série C contra a Ferroviária

Há sete rodadas do fim da primeira fase, Grená caiu para a 11ª posição da tabela e necessita de pontos em Araraquara para reingressar na zona de classificação

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS