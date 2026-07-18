Ouça os gols da primeira vitória do Juventude sobre o Cuiabá

O Juventude chega aos seis jogos de invencibilidade na Série B. Na noite desta sexta-feira (17), o Alviverde venceu o Cuiabá por 2 a 0, pela 18ª rodada. Alisson Safira e Raí Silva marcaram os gols jaconeros no Estádio Alfredo Jaconi.
Aos 31 minutos da primeira etapa, Raí Silva cobrou falta da intermediária e Alisson Safira apareceu livre, cabeceou e abriu o placar.
No segundo tempo, Raí Silva, em mais uma atuação de ouro, guardou o dele. Aos 25 minutos, MP cobrou falta na entrada da área, Luan Martins escorou e o meia chutou forte e colocou a bola no canto de Marcelo Carné.
Com o resultado, o Alviverde alcança o G-2 e ocupa, momentaneamente, a segunda posição, com 32 pontos.
A Gaúcha Serra transmitiu o confronto, com a narração de Eduardo Costa, comentários de Maurício Reolon, reportagens de Tiago Nunes e, na central de esportes, Camila Corso.