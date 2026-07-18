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Notícia

Ouça os gols da primeira vitória do Juventude sobre o Cuiabá

Alviverde venceu por 2 a 0 e conquistou a quinta vitória seguida no Estádio Alfredo Jaconi

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Camila Corso

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