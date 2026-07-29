Ouça o gol do Juventude na vitória sobre o Avaí, na abertura returno da Série B

Atleta veio do Figueirense, na última janela de transferências. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

Nem a chuva parou o Juventude. Na estreia do segundo turno da Série B, o Alviverde venceu o Avaí, por 1 a 0, com gol do estreante Lucas Alves. A partida aconteceu nesta terça-feira (28), no Estádio Alfredo Jaconi.

Por conta da forte chuva, o campo estava pesado e atrapalhou um confronto mais acirrado. Porém, a garra do Verdão não foi ameaçada pela água caindo. No respiro final, Rodrigo Sam cabeceou e Lucas Alves decretou o triunfo, aos 49 minutos da etapa complementar.

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A vitória recoloca o Papo na vice-liderança da competição, com 35 pontos.

A Gaúcha Serra transmitiu o Futebol da Gaúcha, com a narração de Eduardo Costa, comentários de Rafael Rinaldi, reportagens de Tiago Nunes e, na central de esportes, Camila Corso.

Juventude 1 x 0 Avaí - Lucas Alves