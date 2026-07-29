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Estreia de sucesso
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Ouça o gol do Juventude na vitória sobre o Avaí, na abertura returno da Série B

Abaixo de chuva no Jaconi, Lucas Alves marcou o gol da vitória, em seu primeiro jogo pelo Alviverde

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Camila Corso

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