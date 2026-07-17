OUÇA AGORA: Juventude x Cuiabá pela Série B

Papo vem de cinco jogos de invencibilidade. Arte Pioneiro / Reprodução

Pela 18ª rodada da Série B, Juventude e Cuiabá se enfrentam nesta sexta-feira (10). O Estádio Alfredo Jaconi recebe o confronto a partir das 19h.

O Ju está em quinto lugar, com 29 pontos, enquanto o Dourado fica na 11ª posição, com 24.

O Verdão chega de vitória diante do então líder Vila Nova-GO, por 1 a 0, enquanto o Auriverde empatou em 2 a 2 com o São Bernardo.

A Gaúcha Serra transmite o Futebol da Gaúcha, no app de GZH/opção Serra a partir das 18h45min. A narração é de Eduardo Costa, com reportagens de Tiago Nunes, e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.

Escalações:

Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Raí Silva e Patrick Lanza; Fábio Lima, MP e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.