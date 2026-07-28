OUÇA AGORA: Juventude x Avaí pela Série B

Times estão em lados opostos na tabela. Arte Pioneiro / Reprodução

O returno da Série B começou. Pela 20ª rodada, o Juventude encara o Avaí, no Estádio Alfredo Jaconi. As equipes se enfrentam a partir das 19h30min desta terça-feira (28).

O Ju está em quinto lugar, com 32 pontos, mas vem de derrota, por 4 a 2 para o Botafogo-SP. Já o time da Ilha Formosa está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 20 pontos, porém chega de vitória sobre o América-MG, por 2 a 1, de virada.

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A partir das 19h, o Futebol da Gaúcha transmite a partida na Rádio Gaúcha Serra, no 102.7 FM e no app de GZH/opção Serra. A narração é de Eduardo Costa, com reportagens de Tiago Nunes, e comentários de Rafael Rinaldi. Na Central de Esportes, Camila Corso.

Escalações:

Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Nathan Santos, Lucas Mineiro, Raí Silva e Patrick Lanza; MP, Fábio Lima e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.

Avaí: Igor Bohn; Wallison, Allyson, Jefferson Maciel e DG; Zé Ricardo, Luiz Henrique, Daniel Penha, Jean Lucas, Thayllon e Léo Gamalho. Técnico: Allan Aal.