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OUÇA AGORA: Juventude x Avaí pela Série B

Na abertura da segunda parte do torneio, equipes duelam no Estádio Alfredo Jaconi, às 19h30min

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Camila Corso

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