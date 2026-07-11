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OUÇA AGORA: Caxias x Floresta pela Série C

Futebol da Gaúcha transmite o confronto na Gaúcha Serra, a partir das 10h30min deste sábado (11)

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Camila Corso

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