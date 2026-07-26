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15ª rodada
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OUÇA AGORA: Caxias x Botafogo-PB pela Série C

Confronto direto inicia às 18h30min, no Estádio Centenário

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Camila Corso

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