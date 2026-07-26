OUÇA AGORA: Caxias x Botafogo-PB pela Série C

Grená pode voltar ao G-8 em caso de vitória. Arte Pioneiro / Reprodução

Neste domingo (26), o Caxias recebe o Botafogo-PB, no Estádio Centenário. O jogo da 15ª rodada da Série C, inicia às 18h30min.

A equipe de Marcelo Cabo iniciou a rodada em nono lugar, com 21 pontos. O time da Paraíba começou em sexto, com um ponto a mais, mas perdeu uma posição.

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Na última rodada, o Grená empatou sem gols com o Floresta, enquanto o Fogo venceu o Confiança, por 2 a 0, ambos em casa.

A partir das 18h, a Atlântida Serra transmite o jogo, no 105.7 FM, ou no app de GZH/opção Serra. A narração é de Eduardo Costa, com reportagens de Tiago Nunes, e comentários de Rafael Rinaldi. Na Central de Esportes, Camila Corso.

Escalações:

Caxias: Busatto; Felipe Albuquerque; Ianson, Moraes e Roberto; Breno Santos, Marcelo Freitas e João Lucas; Calyson, Jhonatan Ribeiro e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.