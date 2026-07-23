OUÇA AGORA: Botafogo-SP x Juventude pela Série B

O primeiro turno da Série B 2026 finaliza nesta quinta-feira (23). No último jogo da 19ª rodada, o Juventude encara o Botafogo-SP, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto. A partida inicia às 21h30min.
O Ju está em quarto lugar, com 32 pontos, enquanto o Tricolor é 15º colocado, com 21, um a mais que o primeiro time dentro do Z-4.
O Verdão vem de seis jogos de invencibilidade. Na última rodada, venceu o Cuiabá, por 2 a 0. Já o Fogão empatou sem gols com o Londrina.
A Gaúcha Serra transmite o Futebol da Gaúcha, no app de GZH/opção Serra a partir das 21h. A narração é de Eduardo Costa, com reportagens de Tiago Nunes, e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.
Escalações:
Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Lucas Mineiro e Patrick Lanza; MP, Fábio Lima e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.
Botafogo-SP: Victor Souza; Pedrinho, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Morelli, Yuri Felipe, Rafael Gava e Zé Hugo; Arthur Caike e Wesley; Técnico: Cláudio Tencati.