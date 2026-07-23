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Futebol da Gaúcha
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OUÇA AGORA: Botafogo-SP x Juventude pela Série B

Último jogo alviverde do primeiro turno inicia às 21h30min desta quinta-feira (23) 

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Camila Corso

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