Os números do Caxias que acendem o alerta na reta final da primeira fase da Série C

Caxias precisa melhor o sistema ofensivo para buscar a classificação. Porthus Junior / Agencia RBS

A Série C entra na reta final da fase classificatória. Restam cinco partidas para definir quem avança, e o desempenho ofensivo do Caxias segue como motivo de preocupação na disputa por uma vaga. Os números acendem um alerta na corrida pela classificação à segunda fase. Em 14 jogos, foram apenas 13 gols marcados, ou seja, uma média inferior a um por partida.

No entanto, não falta volume de jogo ou criação de oportunidades. Na partida contra o Floresta, no empate em 0 a 0, foram 25 finalizações e 11 escanteios, segundo números do Sofascore, plataforma de estatísticas.

— Eu acho que uma equipe que tem 51 finalizações em dois jogos, uma hora a bola vai entrar. A gente tem trabalhado isso aí no dia a dia. Temos criado volume, somos organizados. A gente é uma equipe que jogando em casa não sofre. Se você lembrar, o segundo tempo contra o Anápolis, eles tiveram uma finalização que foi o gol. Contra o Floresta, eles não tiveram nenhuma finalização — comentou o técnico Marcelo Cabo, que completou:

— O que a gente precisa agora é continuar trabalhando bastante no dia a dia para que a gente transforme todo esse conteúdo em gols e a gente volte a vencer em casa e, com certeza, contra o Botafogo-PB, a gente vai buscar essa vitória.

Mesmo que tenha criado inúmeras finalizações nos jogos em casa, nos números gerais, o Caxias ainda precisa melhorar. No ranking de finalizações, o time grená tem uma média de 11,1 por jogo e aparece em 14º de 20 clubes. O líder é o Guarani com média de 16.6.

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— A gente fica chateado, porque pelo volume de jogo que a gente fez, a gente merecia sair com a vitória. Nesse jogo diante do Floresta e contra o Anápolis também, acho que é a indignação por não ter feito o gol. Ter um capricho a mais, talvez tirar um pouco da ansiedade para poder finalizar melhor, mas o goleiro dos caras também estava iluminado — comentou o volante Breno Santos, após o empate com o Floresta.

Com o fim da 14ª rodada, o Caxias só tem melhor ataque do que seis clubes nesta Série C. Dos 13 gols marcados pela equipe, cinco foram do centroavante Salatiel e dois do atacante Vitor Feijão. Os demais que fizeram tem um gol assinalado.

— A gente tem que alinhar as coisas, colocar a cabeça no lugar e sentar para conversar, para ver onde a gente tem que melhorar. Se for nas finalizações, a gente caprichar mais, se dedicar bem mais nos treinos, para poder, quando tiver as oportunidades, de a gente caprichar e sair com a vitória. É caprichar mais — finalizou o volante.

Números ofensivos do Caxias na Série C