Os jogadores que vão deixar o Caxias e como anda a busca por reforços

Após o tropeço diante do lanterna da Série C do Brasileiro, quando ficou no empate em 1 a 1 no Estádio Centenário, o Caxias deixou a zona de classificação. E um dos diagnósticos do departamento de futebol grená para a queda da equipe é que o elenco comandado por Marcelo Cabo precisa se reforçar.
Mas com orçamento apertado, antes de anunciar contratações o clube, necessariamente, precisa liberar atletas que não vêm sendo aproveitados. Dois deles já deixaram o Estádio Centenário: Arthur Vianna e Lucas Cândido.
O centroavante, que se quer entrou em campo com a camisa grená, foi para o futebol português, enquanto que o volante acertou com um adversário do Caxias na Série C: o Botafogo-PB.
Os outros atletas que estão em conversas com a direção para deixarem o clube são o goleiro Léo Lang, o lateral-direito Ronei, o zagueiro Joílson e o atacante Luis Miguel.
Os três primeiros foram contestados pelo torcedor pelo baixo rendimento na disputa do Gauchão. Mas o Caxias não conseguiu recolocá-los no mercado às vésperas do início da Série C e, na maioria dos jogos, eles não foram relacionados por Marcelo Cabo.
Já o atacante Luis Miguel atuou em três partidas no Campeonato Brasileiro, sendo titular apenas contra o Confiança. Sem anotar gols ou ceder assistências ele deverá ser devolvido ao Vitória, clube que detém seus direitos federativos.
— A gente já vem fazendo liberações há algum tempo, temos mais cinco liberações, falta alguma assinatura, algum exame médico no outro clube, alguns detalhes para a gente poder anunciar. Mas são mais cinco liberações e isso abre espaço para a gente trazer três ou quatro jogadores — confirmou o Executivo de Futebol, Farnei Coelho.
A janela de transferências para os clubes da Série C abre na segunda-feira (6). Sem citar posições, o dirigente grená comentou quando a equipe irá se reforçar.
— Está próximo. Temos um modelo de jogo muito bem definido pelo Cabo, então a gente precisa trazer as características para reforçar realmente. Tem jogadores muito perto já de serem anunciados e a ideia é que a gente possa o mais breve possível trazê-los — finalizou Farnei Coelho.