Esportes

Mercado agitado
Notícia

Os jogadores que vão deixar o Caxias e como anda a busca por reforços

Executivo de Futebol do Grená, Farnei Coelho, confirmou liberações de atletas nos próximos dias e avaliou chegada de novos nomes a partir do dia 6

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Rafael Rinaldi

Enviar email

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS