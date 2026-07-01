Os jogadores que vão deixar o Caxias e como anda a busca por reforços

Executivo de Futebol grená confirmou mudanças no elenco. Porthus Junior / Agencia RBS

Após o tropeço diante do lanterna da Série C do Brasileiro, quando ficou no empate em 1 a 1 no Estádio Centenário, o Caxias deixou a zona de classificação. E um dos diagnósticos do departamento de futebol grená para a queda da equipe é que o elenco comandado por Marcelo Cabo precisa se reforçar.

Mas com orçamento apertado, antes de anunciar contratações o clube, necessariamente, precisa liberar atletas que não vêm sendo aproveitados. Dois deles já deixaram o Estádio Centenário: Arthur Vianna e Lucas Cândido.

O centroavante, que se quer entrou em campo com a camisa grená, foi para o futebol português, enquanto que o volante acertou com um adversário do Caxias na Série C: o Botafogo-PB.

Os outros atletas que estão em conversas com a direção para deixarem o clube são o goleiro Léo Lang, o lateral-direito Ronei, o zagueiro Joílson e o atacante Luis Miguel.

Os três primeiros foram contestados pelo torcedor pelo baixo rendimento na disputa do Gauchão. Mas o Caxias não conseguiu recolocá-los no mercado às vésperas do início da Série C e, na maioria dos jogos, eles não foram relacionados por Marcelo Cabo.

Já o atacante Luis Miguel atuou em três partidas no Campeonato Brasileiro, sendo titular apenas contra o Confiança. Sem anotar gols ou ceder assistências ele deverá ser devolvido ao Vitória, clube que detém seus direitos federativos.

— A gente já vem fazendo liberações há algum tempo, temos mais cinco liberações, falta alguma assinatura, algum exame médico no outro clube, alguns detalhes para a gente poder anunciar. Mas são mais cinco liberações e isso abre espaço para a gente trazer três ou quatro jogadores — confirmou o Executivo de Futebol, Farnei Coelho.

A janela de transferências para os clubes da Série C abre na segunda-feira (6). Sem citar posições, o dirigente grená comentou quando a equipe irá se reforçar.