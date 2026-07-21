Nova oferta do Grêmio para antecipar saída de Mandaca não agrada a direção do Juventude

Mandaca vai completar sua terceira temporada no Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

A situação envolvendo o destino de Mandaca ainda não está definida. Com a janela aberta, o Grêmio tentou levar o atleta do Juventude neste meio do ano. Conforme apurado, o valor oferecido pelo Tricolor para antecipar a saída foi muito abaixo dos R$ 4 milhões que o Juventude poderia negociar. A direção da equipe da Capital ainda tentou colocar atletas por empréstimo. Porém, sem sucesso.

Desta forma, se o Grêmio não subir os valores, Mandaca fica até o fim do ano no Estádio Alfredo Jaconi. Segundo antecipado por GZH, o atleta já tem um pré-contrato assinado com a equipe de Porto Alegre. Posteriormente, o volante afirmou que não assinou nada, mas também não esclareceu se o seu empresário ou procurador teria feito o acerto.

Mandaca tem contrato com o Juventude até o fim de 2026. Desde o começo do ano, o departamento de futebol do Verdão tenta a renovação com o atleta. O clube já apresentou propostas, mas isso não avançou com staff do jogador.

No clube desde 2023, Mandaca já disputou 143 partidas, com 15 gols marcados e 10 assistências. Com grande identificação com o torcedor, ele não se firmou como titular na Série B deste ano porque ficou um período considerável afastado por conta de uma lesão no tornozelo.