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Nova oferta do Grêmio para antecipar saída de Mandaca não agrada a direção do Juventude

Atleta segue no Estádio Alfredo Jaconi enquanto o Tricolor pressiona para que o jogador possa se apresentar na Arena, após assinar um pré-contrato válido para 2027

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Tiago Nunes

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