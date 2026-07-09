O provável time do Juventude para enfrentar o Vila Nova pela Série B

Técnico realizou a última atividade nesta quinta-feira no CT. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude encara o Vila Nova-GO pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira (10), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi. O time retorna a Caxias do Sul após um empate em 0 a 0 com o Náutico, no Estádio dos Aflitos. A última partida em casa foi a vitória sobre o Ceará por 2 a 0, em um dia de muita chuva e frio intenso. O técnico Maurício Barbieri já avisou que quer novamente o frio para ter um aliado extra diante do time de Goiás.

Para o compromisso, o treinador deverá contar com o retorno do centroavante Alan Kardec, mas não ele deverá iniciar no banco de reservas, servindo de opção para o decorrer da partida. Alisson Safira deve seguir nos 11 iniciais para o compromisso desta sexta.

A dúvida no time reside nas alas. Sem Aderlan, que sentiu desconforto muscular, Raí Ramos e Nathan Santos disputam vaga no lado direito. A tendência é pela manutenção de Raí Ramos. Já no lado esquerdo, sem o titular Diogo Barbosa, o treinador pode optar pela sequência de Patrick Lanza ou colocar Wadson. Lanza foi destaque do time no Gauchão, mas se lesionou e ficou um longo período parado. Agora, ele pode ter uma regularidade na equipe de Barbieri.

No meio-campo o técnico pode manter Lucas Mineiro ou optar pela saída mais refinada de Luan Martins. No setor de criação Raí Silva pode ter MP mais próximo, com Fábio Lima e Safira no ataque. Neste momento, Mandaca é opção para o decorrer do jogo. O meia Pablo Roberto também já treina com o elenco após sair do DM.

Na linha defensiva, Rodrigo Sam retorna para compor o sistema com Messias e Marcos Paulo. O time vem de quatro jogos sem sofrer gols.