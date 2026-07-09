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O provável time do Juventude para enfrentar o Vila Nova pela Série B

Papo enfrenta o Vila Nova após quatro jogos sem sofrer gols e possível retorno de Alan Kardec ao jogo, mas não como titular

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Tiago Nunes

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