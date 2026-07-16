A mudança no planejamento do Caxias na busca por reforços para a reta final da Série C

Técnico Marcelo Cabo no confronto do Caxias diante do Floresta. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias tem cinco partidas pela frente na primeira fase da Série C para assegurar a classificação e, no mínimo, mais seis confrontos na etapa decisiva na luta pelo tão desejado acesso. De olho nesse objetivo, o departamento de futebol acertou a contratação do atacante Dentinho, encaminhou a chegada de outro centroavante e ainda avalia uma terceira opção para o elenco.

— A ideia é que a gente traga mais um ou dois jogadores. Nesse primeiro momento, um com certeza. Mais um camisa 9 está em processo. A gente conversou com o jogador, com o staff, com o outro clube. A base de valores a gente já conseguiu ajustar, faltam detalhes para fechar. Ele está com um problema pessoal. Então, faltam alguns detalhes para a gente conseguir anunciar — afirmou o executivo Farnei Coelho, que completou:

— Um centroavante de força, que tenha experiência na divisão, que já tenha jogado na Série B, centroavante que faça gol, que tenha bons números esse ano. Não adianta a gente trazer jogadores para recuperar. A gente precisa trazer jogadores com bons números esse ano, para que possam nos ajudar naquilo que a gente tem sido deficitário. A nossa bola não tem entrado como deveria.

Sobre a outra contratação, o Caxias ainda define a prioridade. Inicialmente, seria um volante. No entanto, isso pode mudar por conta das boas atuações de Marcelo Freitas e da intensidade que ele tem demonstrado.

— É uma questão que a gente está conversando internamente, mas eu vou abrir pra vocês e pro nosso torcedor. Eu prefiro ter uma ficha, porque a gente tinha certeza que precisaria de um volante — disse Farnei, que completou:

— O Marcelo Freitas fez 13 km no último jogo. O que preocupava do Marcelo não era a condição técnica, mas a dúvida era a questão física se ia conseguir aguentar uma rotina de jogo numa intensidade alta. O último jogo foi o que mais correu no time. Ele arrumou o nosso meio campo. Acho que os dois últimos jogos encheu os olhos de todo mundo que conhece futebol, que gosta de futebol. Temos o Matheus Nunes também também que vem numa evolução. Então, talvez se eu trago um jogador ali, eu perco a ficha.

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Contra o tempo

A última rodada da primeira fase está marcada para o dia 29 de agosto. Então, o Caxias corre contra o tempo para buscar novas contratações para a continuidade da competição.

— A outra vaga a gente vai analisar internamente, principalmente com o Marcelo Cabo, com o presidente, para que a gente possa definir e não queimar a ficha agora. Daqui a pouco dá um problema e a gente não tem mais para onde correr. Tem que estar batendo na mesa das pessoas para pedir mais dinheiro. Então, essa terceira vaga, a gente vai segurar um pouquinho até ter uma definição melhor, mas tem essa margem pra poder trazer — finalizou.