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A mudança no planejamento do Caxias na busca por reforços para a reta final da Série C

Departamento de futebol busca novas peças e ainda define últimos detalhes para acertar

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Eduardo Costa

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