O jejum que o Juventude pode quebrar diante do Náutico 

Messias valorizou crescimento de alguns jogadores em meio à competição. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Em ascensão dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, o Juventude atingiu a quinta colocação da tabela, com 25 pontos, na rodada passada. Com três vitórias consecutivas na competição, a equipe de Maurício Barbieri decolou e está a apenas três do líder Vila Nova.

Depois de derrotar Ponte Preta, São Bernardo e Ceará, o Verdão voltará a campo no domingo (5), diante do Náutico, em Recife. Se somar mais três pontos, o Ju vai quebrar um jejum de quase um ano e meio sem vencer quatro partidas seguidas.

A última vez que isso aconteceu foi pelo Gauchão de 2025, quando o Verdão derrotou Guarany de Bagé, Caxias, Grêmio e São José. A equipe teve a chance de assumir a liderança geral do torneio no duelo seguinte, mas apenas empatou com o Avenida, em Santa Cruz do Sul, e quebrou a sequência vitoriosa.

Neste fim de semana, vencer o quarto jogo seguido, diante do Náutico, fora de casa, pode representar a aproximação alviverde da liderança da Série B.

E para seguir subindo na tabela, o Ju conta com o crescimento de alguns atletas, antes criticados pela torcida. O atacante Fábio Lima, reconhecido por perder muitos gols, foi um dos melhores em campo na vitória sobre o Ceará. Da mesma forma Alisson Safira, que teve que amargar mais de 100 dias sem marcar, já anotou três nas últimas cinco partidas da equipe.

— Eu sei do empenho desses atletas no dia a dia. Sei do esforço, sei da qualidade de cada um deles. Então, para mim o que eles estão desempenhando é normal. O Alisson Safira, o Fábio estão fazendo grandes jogos. Posso falar de vários outros atletas aqui que estão desempenhando um grande futebol. E para nós não é surpresa pelo fato de a gente conhecer o trabalho de cada um — comentou o zagueiro Messias.

Em 12º lugar, com 20 pontos, o Náutico vive um momento ruim dentro da competição, onde não vence há cinco rodadas. Mesmo assim, os atletas do Ju pregam respeito à tradição do rival de domingo.