O equilíbrio dos confrontos recentes entre Caxias e Floresta pela Série C

No ano passado, os time se se enfrentaram três vezes. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias está na reta final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. No sábado (11), o time grená enfrenta o Floresta, às 11h, no Estádio Centenário, pela 14ª rodada da competição. No ano passado, os dois se enfrentaram três vezes.

O primeiro confronto entre as equipes ocorreu na rodada de abertura da Série C de 2025. Na ocasião, os comandados de Luizinho Vieira tiveram desempenho abaixo do esperado, mas garantiram os três pontos aos 33 minutos da etapa final, com gol do centroavante Willen Mota. A partida marcou também a estreia grená após cinco semanas de preparação para a competição nacional.

Ao fim da primeira, os dois clubes avançaram aos quadrangulares. A equipe serrana encerrou a etapa na liderança, enquanto os cearenses ficaram com a oitava colocação, o que colocou os dois no Grupo B. Os duelos terminaram empatados: 0 a 0 em Fortaleza e 1 a 1 em Caxias do Sul, pela rodada decisiva.

Apesar do equilíbrio nos confrontos, nenhum dos lados conquistou o acesso. O Floresta fechou a campanha em terceiro lugar, com sete pontos, e grená terminou na quarta posição, com quatro.

Na temporada de 2024, os adversários haviam se encontrado pela 11ª rodada da primeira fase da Série C. Em partida disputada na capital cearense, os mandantes venceram por 2 a 1. O histórico recente mostra equilíbrio: em quatro encontros, são dois empates, além de uma vitória para cada equipe.

Série C 2024

11ª rodada - Floresta 2x1 Caxias