Novo Taliari? Barbieri explica como pretende utilizar atacante paraguaio no Juventude

O atacante paraguaio Luís Amarilla já está em Caxias do Sul e iniciou os seus trabalhos no Juventude. Contratado por empréstimo até o final da temporada, o jogador esteve presente no Estádio Alfredo Jaconi e acompanhou a vitória alviverde sobre o Cuiabá, circulando pela zona mista para conhecer a estrutura do clube.
Ele pertence ao Cerro Porteño, do Paraguai. Embora aguarde o anúncio oficial e a regularização no BID da CBF, o atleta chega para ser uma peça versátil no setor ofensivo de Maurício Barbieri.
Atualmente, o treinador conta apenas com Alan Kardec — um centroavante de referência mais fixo — e com Alisson Safira, que vive uma boa fase. A vinda de Amarilla supre a lacuna deixada por Gabriel Taliari, atleta que se destacava por realizar duas funções distintas no ataque.
Maurício Barbieri confirmou que o novo reforço tem o perfil adequado para cumprir o papel tático que Taliari desempenhava na equipe. O treinador relembrou que conhece o futebol do paraguaio dos tempos em que trabalhou no futebol mexicano.
— Acredito que o Luis consegue, sim, fazer a função do Taliari. Ele tem essa característica, mas também consegue jogar como um "camisa 9" de ofício. É um jogador que enfrentei no período em que estive no México, quando ele defendia o Mazatlán e foi artilheiro do torneio. É um atleta que tem muitos gols na carreira e ostenta o status de ter sido o principal goleador por onde passou — destacou Barbieri.
Além da capacidade de finalização, o comandante alviverde destacou a qualidade técnica e a movimentação de Amarilla. Para Barbieri, a contratação é estratégica para evitar o desgaste do elenco diante do fechamento da janela de transferências.
— É um jogador que se associa bem, combina jogadas, é técnico e ataca muito bem os espaços. Ele pode atuar como segundo atacante — como o Taliari quase sempre fazia conosco — ou exercer a função de um 9 clássico. É uma chegada de extrema importância porque, na ausência pontual do Kardec, estávamos apenas com o Safira como atacante de ofício. Precisávamos de opções nessa posição. A janela de transferências abriu agora, mas em breve fecha, e depois disso não é possível corrigir o rumo do planejamento — explicou o técnico, que finalizou:
— Por isso, trabalhamos com muita cautela e equilíbrio. Mantenho uma troca constante com o Lucas Andrino, nosso executivo de futebol, que leva as demandas ao comitê. Estamos sempre ajustando as necessidades para antecipar possíveis problemas e garantir que o Juventude siga como uma equipe forte e sólida.
O atacante tem passagens de destaque pelo Mazatlán, do México, onde fez 11 gols em 33 jogos na temporada de 2023/2024, pela LDU em 2021, quando marcou 15 gols em 31 jogos, e, por fim, na Universidad Católica com 20 gols em 26 jogos no ano de 2019, quando despontou.