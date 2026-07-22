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Novo reforço: Caxias anuncia contratação do centroavante Quirino

Camisa 9 é aguardado no Estádio Centenário para assinar contrato até o final da Série C

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Eduardo Costa

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