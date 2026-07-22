Novo reforço: Caxias anuncia contratação do centroavante Quirino

Quirino enfrentou o Caxias pelo Londrina na Série C do ano passado. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias anunciou oficialmente, nesta quarta-feira (22), mais uma contratação para a sequência da temporada. Trata-se do centroavante Quirino, de 32 anos. O jogador conseguiu a liberação junto ao Santa Cruz e chega com contrato até o final da Série C.

O jogador tem 20 jogos, cinco gols e uma assistência nesta temporada pelo Santa Cruz. No currículo, Quirino tem quatro acessos à Série B: pelo Londrina em 2015 e 2025, pelo Operário em 2018, onde também foi campeão, e pela Ferroviária em 2024.

No ano passado, atuou pelo Londrina. Em 14 partidas, 11 como titular, foram três gols, dois deles contra o Caxias no quadrangular decisivo. Um no jogo de ida, no empate em 1 a 1, no Paraná. Outro no confronto de volta no Estádio Centenário, e vitória do Londrina por 1 a 0.

Ele também soma passagens por Foz do Iguaçu, Sergipe, Operário-PR, Ypiranga, Avaí, Novorizontino, Ituano, Mirassol e Ferroviária-SP. No Ypiranga, foi artilheiro da Série C de 2021. Também atuou por clubes como: Foz do Iguaçu, Sergipe, Avaí, Grêmio Novorizontino, Ituano, Inter de Limeira e Mirassol.