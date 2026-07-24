Novo centroavante do Caxias chega confiante e mira objetivo: "Eu quero buscar o acesso"

Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

Ele chegou, treinou e deve estrear. O centroavante Quirino viveu uma semana intensa, marcada por mudanças rápidas: da rescisão judicial com o Santa Cruz à apresentação no Caxias. Aos 32 anos, o atacante assinou contrato até o final da Série C do Campeonato Brasileiro e já está à disposição para a partida contra o Botafogo-PB, neste domingo (26), às 18h30min, no Estádio Centenário.

— Primeiramente, agradecer pela oportunidade de vir para um clube que está cada vez mais crescendo. Era um desejo antigo da diretoria de eu estar aqui. Acabou que não aconteceu, e hoje deu tudo certo, estou vestindo a camisa do Caxias. Espero corresponder toda a expectativa depositada em mim. Essa semana foi muito corrida, sem saber se iria dar certo ou se não iria, porque essa questão judicial pode ser que demore ou não. Graças a Deus, correu da maneira que tinha que correr e foi tudo rápido — comentou o centroavante.

Quirino chega ao Caxias trazendo experiência e números consistentes. Em 2026, o atacante disputou 20 partidas pelo Santa Cruz, marcando cinco gols. No currículo, acumula quatro acessos à Série B: pelo Londrina em 2015 e 2025, pelo Operário em 2018 e pela Ferroviária em 2024.

— Foi uma conversa muito rápida. Eu, conversando com o meu empresário, tinha outros clubes também que me procuraram, mas por eu ter trabalhado com o Marcelo Cabo e também com a maior parte do elenco, a decisão foi tomada de vir para cá. Meu coração estava pedindo e sentindo para vir aqui para o Caxias. Eu quero buscar o acesso. Eu chego com essa fome do acesso. Espero conseguir esse feito, igual foi o ano passado com o Londrina, e juntos possamos comemorar no final — afirmou o jogador.

Agora jogador do Caxias, Quirino recebeu o aval de um velho conhecido da torcida grená. Eron, protagonista do acesso à Série C em 2023, quando marcou 14 deles na Série D, está atualmente no Santa Cruz e atuou com o novo reforço grená.