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Novo centroavante do Caxias chega confiante e mira objetivo: "Eu quero buscar o acesso"

Quirino é especialista no assunto. No currículo, subiu para a Série B com o Londrina em 2015 e 2025, o Operário, em 2018, e pela Ferroviária, em 2024

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Eduardo Costa

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