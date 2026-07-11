Nos pênaltis, Juventude é derrotado pelo Inter e fica com o vice do Gauchão Sub-20

Confronto terminou em 1 a 1. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Não foi dessa vez que o Juventude conquistou o tetracampeonato do Gauchão Sub-20. Na final diante do Inter, após empate em 1 a 1 no tempo normal, o Papo foi derrotado nos pênaltis, por 5 a 4, e ficou com o vice-campeonato. A partida de volta aconteceu neste sábado (11), na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

O primeiro confronto, no CT Alviverde, havia terminado empatado sem gols. Assim, os times lutavam pela vitória no tempo regulamentar para levantar a taça.

O primeiro tempo finalizou sem gols, mas com o Inter criando as melhores oportunidades. No segundo tempo, quando o jogo ainda estava 0 a 0, o Ju acertou a trave após uma cobrança de escanteio na área.

Aos 16 minutos da segunda etapa, o Colorado abriu o placar com Pedro Kauã, que testou forte no gol após cobrança de escanteio. Porém, aos 38, da mesma fora, Nathan marcou para os jaconeros e deixou tudo igual.

Com um novo empate, o duelo foi para as penalidades. Logo na primeira cobrança, o zagueiro e artilheiro da competição, Kauã Costa parou nas mãos de Filipe Sírio. Schaffer, Carlinhos, Nicolas Begliardi e Lucca marcaram para o time alviverde.

O time da capital acertou todas as penalidades e garantiu o caneco.