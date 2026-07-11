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Ficou no quase
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Nos pênaltis, Juventude é derrotado pelo Inter e fica com o vice do Gauchão Sub-20

Após novo empate no tempo regulamentar, Kauã Costa desperdiçou a sua cobrança e equipe colorada venceu por 5 a 4.

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Camila Corso

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