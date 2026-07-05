Esportes

Emoção nas disputas
Notícia

Nos pênaltis, Gramadense supera o Bagé e chega à final da Copa FGF 

Trem da Serra perdeu a partida no tempo normal, por 1 a 0, na tarde de domingo, na Vila Olímpica, mas aplica 3 a 0 nos pênaltis e avança para a decisão contra o Brasil-Pel

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS