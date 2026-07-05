Nos pênaltis, Gramadense supera o Bagé e chega à final da Copa FGF 

Gramadense lutará por título inédito em sua história. Patrick Emanuel Ferreira / Divulgação

Foi com mais dificuldade do que se imaginava, mas o Gramadense avançou para a final da Copa FGF. Depois de derrotar o Bagé, fora de casa, por 1 a 0, o Trem da Serra perdeu, pelo mesmo placar, no confronto de volta das semifinais disputado na tarde deste domingo (5), na Vila Olímpica.

O gol da vitória do Bagé no tempo normal veio aos 36 minutos. Após um latereio pra área, Chaves bate forte, Maicon deu rebote e Gustavo Linhares apenas empurrou para o fundo das redes.

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Iguais na disputa, a decisão da vaga foi para as cobranças de pênaltis. Dieter, Ryan e Wesley Pacheco converteram para o Gramadense, e mesmo que a cobrança de Igor parasse no travessão, o Bagé não acertou nenhuma batida. Diego Rocha e Almeida acertaram a trave e o chute de Yander parou nas mãos de Maicon. Final: 3 a 0, para o Gramadense.

A decisão do torneio reional será diante do Brasil-Pel. O Xavante derrotou o Santa Cruz, por 1 a o, no sábado (4), no Bento Freitas, depois de empatar em 1 a 1 no estádio dos Plátanos. Por ter melhor campanha geral, os pelotenses decidirão o título diante de seu torcedor. A primeira partida ocorrerá em Gramado.