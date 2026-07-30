"Não consegui fazer muita coisa, mas lutei e tentei", afirma zagueiro do Juventude que terminou jogo da Série B pulando em uma perna só

Messias tem 33 jogos pelo Juventude e um gol marcado na temporada. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

A vitória do Juventude sobre o Avaí, na noite da última terça-feira, encerrou com um tom de heroísmo no Estádio Alfredo Jaconi. Para o torcedor alviverde, partidas como essa são o sinal claro de que algo especial está reservado para o clube na temporada.

Um dos protagonistas desse capítulo foi o zagueiro Messias. Aos 42 minutos do segundo tempo, o defensor caiu no gramado com fortes dores na coxa direita e solicitou a substituição. No entanto, o técnico Maurício Barbieri já havia realizado as cinco alterações permitidas. Enquanto a comissão técnica pedia para que ele deixasse o gramado para não agravar a lesão, o "Sentinela do Jaconi" recusou-se a abandonar o posto.

Messias seguiu na partida e foi para o ataque, pulando em uma perna só por não conseguir apoiar o pé direito no chão. Ele suportou os nove minutos de acréscimos até o apito final, garantindo a vitória alviverde. A o fim do jogo, o zagueiro explicou a decisão de permanecer mesmo sob a limitação física.

— É algo muito forte da minha personalidade. Se eu puder ajudar, mesmo que seja em uma perna só, eu vou tentar. Eu estava impossibilitado ali, senti um forte desconforto. Vamos fazer exames detalhados para avaliar a gravidade da lesão, mas a minha decisão foi ficar em campo para tentar ajudar em algo. Não consegui fazer muita coisa, mas lutei e tentei. Graças a Deus saímos vitoriosos e com os três pontos, que é o mais importante para a equipe — declarou Messias, que completou: .

— Graças a Deus, sou um atleta que enfrentou raríssimas lesões ao longo da carreira, mas nunca havia sentido uma dor como a de hoje no local. Vamos analisar com calma nos próximos dias.

DNA de Grandes Partidas

Apesar de virar dúvida para os próximos compromissos da temporada — como o duelo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil e a sequência do Campeonato Brasileiro —, Messias ressaltou que o grupo alviverde já consolidou uma identidade cascuda para jogos decisivos.