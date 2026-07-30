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DNA Jaconero
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"Não consegui fazer muita coisa, mas lutei e tentei", afirma zagueiro do Juventude que terminou jogo da Série B pulando em uma perna só

Mesmo sem conseguir apoiar uma das pernas em campo, Messias permaneceu em campo até o fim porque o Verdão já havia feito todas as substituições

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Tiago Nunes

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