"Momento único na minha vida": Livro sobre a história de Jarico no futsal é lançado com renda revertida à Apae

Livro tem 256 páginas sobre a trajetória de vida de Jarico. Alexandro Zeni / Assessoria / Divulgação

Acostumado a lidar desde muito jovem com os contrastes entre o calor da chapa de lanches e o piso frio das quadras de futsal, Jari da Rocha, o popular Jarico, construiu uma vitoriosa trajetória de vida. Em ambas as profissões, um ingrediente jamais faltou: a paixão absoluta por tudo o que faz. Essa história foi celebrada na noite desta quarta-feira (22), com o lançamento da biografia "O Xis do Futsal - A Trajetória do Técnico Jarico", escrita pelos jornalistas Edgar Vaz e Gilson Piber.

O evento ocorreu no Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, em Caxias do Sul, onde o ícone do futsal reuniu amigos, familiares e torcedores de todas as idades. Toda a renda obtida com a venda dos exemplares será revertida para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caxias do Sul, onde os torcedores da cidade podem comprar os exemplares. A sede da entidade fica na rua Professora Maria D’Ávilla Pinto, n° 55, Bairro Cinquentenário.

Do garoto do cachorro-quente ao ícone Nacional

Emocionado durante a sessão de autógrafos dos primeiros exemplares, Jarico confessou que ainda não conseguiu ler a obra por inteiro devido à rotina corrida e por se emocionar de rever o seu passado impresso nas páginas.

— É um momento único na minha vida poder mostrar de onde comecei: um piazinho de 11 anos de idade que já vendia cachorro-quente e conseguiu chegar a ser um dos melhores treinadores do Brasil. É uma satisfação imensa poder compartilhar essa história e destacar as pessoas que foram importantes nessa caminhada, pois o Jarico não chegou aqui sozinho. Se fôssemos colocar tudo, o livro passaria facilmente de 500 páginas — destacou Jarico.

"Uma estrela diferente"

Jarico e Edgar são amigos de longa data. Alexandro Zeni / Assessoria / Divulgação

O jornalista e coautor da obra, Edgar Vaz, ressaltou que traduzir a vida de Jarico em palavras foi um dos trabalhos mais marcantes de sua trajetória profissional, fazendo questão de homenagear a parceria com o jornalista Gilson Piber:

— Em se tratando do Jarico, tudo o que conseguimos colocar no livro representa apenas uma fração do que ele é como ser humano. Sempre disse a ele que sua estrela é diferente, abençoada por Deus, e por isso alcançou tantas vitórias no futsal. Lembro de vê-lo de calça desgastada e tênis branco, caminhando rumo aos treinos para ensinar a gurizada — disse Vaz, que completou:

— Faço uma citação especial ao Gilson Piber, que não pôde estar presente hoje, mas foi a grande mola-mestra da edição deste livro fantástico.

Renda revertida para Apae

Diretora da Apae recebeu os livros das mãos de Jarico. Alexandro Zeni / Assessoria / Divulgação

A decisão de doar a arrecadação das vendas à Apae de Caxias do Sul foi recebida com gratidão pela instituição filantrópica. A diretora da entidade, Gláucia Gomes, enfatizou que o gesto beneficiará diretamente os mais de 400 pessoas atendidas nas áreas de saúde, assistência social e educação — além de fortalecer os projetos esportivos já desenvolvidos com os estudantes.

— Fiquei extremamente emocionada quando recebi a ligação do Jarico anunciando que a renda do livro seria revertida para a Apae. Como sobrevivemos de doações da comunidade, sabemos gerir cada recurso com extremo zelo. Na nossa escola, temos 86 estudantes e um professor de educação física que é um grande incentivador do esporte — comentou Gláucia, que completou: